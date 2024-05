Lo que podría ocurrir en una ‘Noche de juegos’

Los secretos guardados

Manuela Sakata, quien interpreta a la más religiosa y espiritual del grupo, destacó que los secretos que se irán en desenredando alrededor de la trama son correspondientes a aquellas cosas que hicieron justo antes de graduarse de la escuela secundaria.

“La obra es muy graciosa a la vez que es muy rápida y energética, con unos personajes que están bien definidos con una dinámica muy buena entre los miembros del elenco. Lo interesante de la obra es ver cómo se está desarrollando todo entre amistades que siempre sienten la necesidad de volverse a encontrar. Esta obra es muy divertida y contó con un excelente trabajo de dirección conducido por Malky Zebede. Si los lectores tienen una oportunidad para ver la obra, véanla porque se van a divertir muchísimo, porque además se lleva a cabo en un ambiente en el que no sabes cuál es la próxima cosa que puede pasar”, expresó. “En este sentido, las verdades van saliendo y se va sabiendo, poco a poco, el quién es quién de los personajes además del qué fue lo que pasó y el por qué pasó la situación que se va a poner en escena. Ese secreto particular va a poner cada una de las amigas a examinarse la una a la otra para que digan de una vez lo que tienen que decir, presionadas por el momento. Nadie quiere decir su secreto por miedo a la reacción que esa otra persona podría tener”, agregó. Un tacticismo y un equilibrio difícil del que tienen que hacer uso las amigas para evitar herir sensibilidades y, al mismo tiempo, tener las ganas de decir lo que encerraron adentro por tanto tiempo.

Sakata, por otra parte, señala que ser un buen amigo no solo es ser la persona más sincera que se pueda ser con el otro, sino decirle, de una forma adecuada, aquello que debe corregir para que no se tropiece en el camino de la vida. “Se trata de pensar qué es lo mejor para la persona aun sabiendo que, a veces, no va a querer escuchar lo que tienes que decir. El buen amigo también acepta escuchar las cosas aunque no le gusten”, expresó.

Por otro lado, la directora Malky Zebede adelantó que la obra también versa sobre los secretos que se pueden guardar entre amigos. “A veces uno piensa que guardar algún secreto es por el bien de otro... a veces uno piensa que está velando por los intereses del otro, y que todo es mejor así... y a veces esto puede ser verdad... al igual que a veces uno puede causar mas daño de lo que piensa. Esta historia te lleva a ver ambos lados de esa moneda”, expresó.

Zebede aseguró en tanto que dirigir la obra no fue una experiencia fácil.

“Inicialmente no era la obra que teníamos planeada, y yo cuando tengo algo metido en la cabeza, desde que la estoy leyendo me estoy imaginando ciertas cosas. Elencos, luces, escenografía, etc. Este proceso se hace meses antes de empezar el primer ensayo. Pero nosotros aguantamos hasta el último minuto, hasta que tuvimos que tomar la decisión de irnos con otra obra. Tener que cambiar de obra a último momento, me costó mucho hacer el cambio entre obras... pensar en todo sobre la marcha, al igual que ir ajustando cosas del guion para que sea una obra que apele al público panameño. Todo se tuvo que hacer en la marcha, lo cual no es algo que suelo hacer”, rememoró.

La dramaturga igualmente espera que el público pueda reír bastante en una obra inolvidable. “Apoyen el teatro panameño. No solo en esta sala, pero en todas las salas. La cultura es algo muy importante en nuestras vidas”, añadió.