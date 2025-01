Los arboretos: museo natural de árboles

Datos interesantes sobre los bosques

¿Qué es un arboreto?

¿Para qué un arboreto?

Los arboretos contribuyen a la conservación ex situ de especies cuyas semillas no pueden ser almacenadas, que están catalogadas, por ejemplo, como amenazadas, o que pueden ser de interés particular. De esta forma, proporcionan también ocasiones para la investigación, identificación y biología de las especies presentes, aportando información para programas de restauración o reintroducción. También ofrecen oportunidades para ejecutar actividades de conservación y educación, en particular para las personas que viven en zonas urbanas

(Martínez Cordero, 2014).