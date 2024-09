Lyann Leguísamo, ‘La Culturosa’.

“Es que (en la ciudad de Panamá) la gente no te saluda, no te da los buenos días y ni mi papá, ni mi mamá se paran a conversar y a echar cuentos cuando van a la tiendita, como acaecía por onde uno. ¡Acá cada uno anda en lo suyo!”

Quien es La Culturosa

Sistema de soporte a la Cultura en Panamá

Industria creativa

Coworking coffee

Miro a Lyann y le pregunto si en su labor ha tenido tutores y cual es su ultimo proyecto y ella me responde: “Sí, he tenido muchas personas con las que he tenido buena química, muchas. Tenemos un trabajo junto a Pedro Colmenares con el Coworking coffee aquí en Vía Argentina y muchos otros que no recuerdo sus nombres, Dios, son tantos... son muchos...”.

Es hora de cerrar mi cuaderno, mi último sorbito de café, veo que Lyann amablemente se despide y al dirigirse hacia la salida, sonriente saluda a los camareros y cede el paso a los entrantes dando las buenas tardes. La cultura también se refleja en los buenos modales, por eso cierro los ojos, recordando que soy un cholito santiagueño y que la buena crianza jamas va a morir. Gracias Lyann.