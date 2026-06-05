Mallorca Live Occident llenará su edición más internacional con casi 70.000 asistentes

A poco más de una semana para que arranque la novena edición del Mallorca Live Occident y con más del 95 % de las entradas vendidas, el festival que acogerá el municipio de Calvià del 12 al 14 de junio colgará por primera vez el cartel de lleno durante todos los días, con una previsión de público cercana a los 70.000 asistentes, según apuntan desde la organización.

En una entrevista a EFE, Rafa Coto, uno de los socios del evento y director de La Isla &Co, compañía que nace tras la integración del Mallorca Live Music y la productora AMR, ha compartido los “datos históricos” en su debut al frente de una cita musical que ha apostado por captar artistas de mayor caché y reducir el número de días para crecer internacionalmente.

“El recinto tiene un aforo máximo de 23.600 personas por día, por lo que si todo va segúnlas previsiones, vamos a estar cerca de los 70.000 asistentes”, ha especificado Coto.

Entre las novedades de este año, el festival se ha reducido de tres a dos días con el mismo presupuesto -más el Closing Party de David Guetta-, una estrategia que, en opinión del promotor, ha funcionado “muy bien” porque supera ya el 21 % de su objetivode ventas y “colgará el sold out antes de empezar”.

The Prodigy, Viva Suecia, Dani Fernández o The Libertines son algunos de los artistas que actuarán el viernes 12 de junio en un escenario por el que pasarán, un día después, grupos internacionales como Cypress Hill, Kaiser Chiefs o The Wombats, y la artista española Aitana, en la edición con mayor representación internacional y más de un 30 %del talento local en el cartel.

Por último, el 14 de junio, el DJ francés David Guetta será el encargado de cerrar el festival con un concierto especial que ha agotado todas las entradas. Para Rafa Coto, su experiencia en la promoción de festivales y gestión de recintos, ayudaa que artistas como Aitana o Guetta “que pueden tener tres o cuatro ofertas de festivales” se hayan decantado por este “al saber cómo trabajamos”.

Las cifras de venta de entradas obtenidas en la novena edición, así como el caché de los artistas, aumentarán la exigencia de cara a futuras ediciones, para las que Coto ya negocia en la captación “de artistas de primer nivel” ante el reto de mantener "el listón tanalto que hemos puesto”.

En cuanto a los asistentes, será el año con mayor presencia de público internacional -más de un 15 % del total-, que llegará principalmente de Alemania, Reino Unido y Francia.

Mallorca Live Occident -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- contará con seis escenarios renovados y ampliará las zonas Premium y VIP con dos nuevos espacios – Golden y Terraza-, todas ellas con sold out, en una edición que creará más de1.500 puestos de trabajos directos e indirectos, según datos de la organización.

Con una estética mediterránea, el escenario Estrella Damm será el espacio que acogerálos grandes conciertos; por Es Jardí pasarán las propuestas musicales más emergentes, mientras que Mallorca (AETIB) reforzará la identidad visual de la isla.Además, la atmósfera inmersiva de la Plaza Occident aunará música, cultura ygastronomía; el escenario.

La Isla posicionará el sello de la nueva marca y, por último, el Terreno Hotel ofrecerá una experiencia musical diversa a los asistentes.