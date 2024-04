Más que la educación, ¿existen otros desafíos para las mujeres en la tecnología?

“Lo que hicimos recientemente fue una rueda de prensa, para poder hablar de nuestra historia [como organización] y por qué sentimos que esta promesa de Laboratoria puede ser relevante para un país como Panamá. De esta manera queremos llegar al mayor número de mujeres y empresas que estén buscando talento y no estén logrando conseguirlo”, explicó en una entrevista exclusiva, Gabriela Rocha, CEO y co-founder de Laboratoria.

La educación no es el único desafío

“Las prácticas de las empresas no facilitan mucho que las mujeres puedan quedarse en esos empleos. Sabemos lo difícil que es ser responsable del cuidado de la familia. Las mujeres actualmente trabajan al igual que los hombres pero tienen la carga de la casa casi en su totalidad, eso vuelve muy difícil que la mujer logre equilibrar todas esas cosas y pueda ser exitosa en su carrera”, señaló.

El rol del hombre en la inclusión

Para Rocha, los hombres también tienen un importante labor en cuanto a la inclusión femenina dentro del campo de la tecnología como aliados de iniciativas que busquen insertar al género femenino dentro de este ámbito laboral.

“Siempre recibimos ese cuestionamiento de por qué solo trabajamos como mujeres, si los hombres también necesitan oportunidades. Por supuesto, los hombres también las necesitan pero también reconocemos que las tienen en mucha mayor proporción en comparación con las mujeres”, comentó la experta.

El rol de organizaciones como Laboratoria es impulsar el acceso a las mujeres de todo tipo para poder cerrar la brecha que existe actualmente en el campo laboral.

“Eso no significa que queremos que la tecnología sea un 100% mujeres. Queremos un 50%, nosotras somos la mitad de la población y no hay ninguna razón por la cual las mujeres no deberían representar la mitad de estos equipos que están construyendo y diseñando las soluciones del futuro”, concluyó Rocha.