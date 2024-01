Musicalion celebra sus 10 años en una nueva sede

Campamento Musicalion

“También tenemos 20 bailarines que fueron a las audiciones. Este año hicimos un trabajo arduo porque hacer audiciones es dedicar tiempo, elegir; pero no queríamos elegir a dedo. Le dimos la oportunidad a todos de participar y que el talento los defendiera. Su talento los trajo aquí”, comenta.

La también promotora cultural expresa que “es una alegría muy grande ver cómo jóvenes que no se conocían, que nunca habían tocado música juntos, se pudieran reunir. En diciembre, tuvimos una reunión con sus padres, se les entregó la música y se vieron por primera vez el sábado. Empezaron a afinar sus instrumentos y el domingo tuvieron su primer ensayo grupal”.

Agenda del Musicalion 2024

Jueves 1 de febrero

- Showcase de sonido local: Luego de un intenso proceso de audiciones y buscando abrir más espacio para los artistas se conformó un showcase, un abreboca para lo que será Sonido Local del sábado.

- Rabanes el musical: bajo la dirección de Benjamín Cohen, producción de Diana Abouganem y con la actuación de Nilena Sisopulos, Julio Chamorro, Simón Tejeira y Carmen Cecilia Muñoz, acompañados por un elenco de actores, cantantes y bailarines. El público conocerá la historia de este icónico grupo. Para terminar la fiesta, al cierre se unen los verdaderos Rabanes.

Viernes 2 de febrero

- Poli cuenta cuentos

- Entre Dos Océanos: Llega la magia de bandas sonoras, desde La Sirenita y Moana hasta Titanic y Piratas del Caribe. Junto a la Banda Sinfónica del Festival, acompañados por el Ballet Folklórico Panamá Internacional y la participación especial de: Diana Durán, Odette Versalles, y David García. Todos bajo la dirección musical de Irving Rodríguez y la dirección artística del gran Jossie Jiménez.

Sábado 03

- Sonido Local: diferentes corrientes musicales, talentos emergentes y consagrados se toman el escenario para llenar las escalinatas con sus sonidos diversos: Rock, Jazz, Tropical, Urbano, New Pop hasta Reggaeton para todos los gustos. Fresno, Arsenzi, Mr dutch, Anibal Rey, La Fiesta del Eco, Sergio Joel, Rosh del Mar, Doble Sentido, Julio Chamorro, Sono Paralelo, Kandall, y para el cierre Nando Boom.

Domingo 04

- Pop y Rock Sinfónico: Desde Queen, hasta Taylor Swift, pasando por Fito Páez y Shakira. El público cantará toda la noche junto a Leonte Bordanea, Bethy García, Julio Chamorro, Allan Watson, Daniela Serrano, Edu Simons, Arie and The Dolies, Marima Villalba y Ricardo Velásquez, con la dirección vocal de Pepe Casis, la dirección musical de Dani Mellado y un coro de grandes voces.