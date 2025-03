Netflix presenta una nueva comedia al estilo de John Mulaney

En 2015, el especial de comedia stand-up “Comeback Kid” llegó como una presentación impresionante de la mano de su creador y protagonista, el comediante John Mulaney, quien en ese momento hablaba de su vida como esposo, su primera casa junto a su esposa y trabajos extraños que obtuvo durante su juventud como empleado temporal (o temp) de la forma más graciosa posible, haciendo que su estilo de comedia se notara fuera de Estados Unidos.

Tras su primer éxito le siguió el especial “Kid Gorgeous at Radio City” en 2018; nuevamente Mulaney comentó sobre su vida como casado, su bulldog francés Petunia, cómo saber si tu casa estaba embrujada y la vida secreta de nuestros padres mientras nos crían. En 2019 el comediante lanzó “John Mulaney & The Sack Lunch Bunch”, un especial de comedia infantil en el que él junto con un grupo de niños de entre 7 y 11 años abordaban temas existenciales a través de canciones pegadizas, conversaciones con invitados especiales y sketches de comedia en vivo.

Tras de esto, el actor regresó en 2023 con su especial de stand-up “Baby J”, en el que conversó sobre su divorcio de Annemarie Tendler, su adicción a las drogas como la cocaína y su internado en un centro de rehabilitación, así como su amistad con el comediante Pete Davidson y su afición por guardar su número de teléfono con nombres de celebridades. El especial fue aclamado por los críticos y cimentó el regreso de Mulaney a la pantalla chica, en especial por su cambio de tono y formato, ya que en los años anteriores había acaparado las tablas con un tono alegre, efervescente y muy enérgico; pero en “Baby J” se presentó más calmado, con un nuevo estilo de traje y un set basado enteramente en sus reflexiones desde rehab.

Dado su historial con Netflix, no es de sorprender que su nueva entrega Everybody’s Live with John Mulaney, que se estrenó este 12 de marzo en la plataforma, haya sido tan anticipada por fanáticos y críticos, ya que podría bien ser una continuación de su show limitado “Everybody’s in LA” de 2024. En “Everybody’s in LA” el comediante reunió a diversos talentos tanto de la comedia como de la música y producción, tales como Jerry Seinfeld, Jon Stewart, Sarah Silverman, Pete Davidson, David Letterman, Luenell y Nikki Glaser, así como músicos como St Vincent, Warren G, Joyce Manor, Weezer, Los Lobos y Beck. y expertos como la abogada Marcia Clark, la hipnoterapeuta Kerry Gaynor, la sismóloga Lucy Jones y la doctora Emily Lindsey, curadora asociada de La Brea Tar Pits.

En sus seis episodios, Mulaney dirigió a los talentos desde su sofá en medio de un plató diseñado al estilo de un talk show de 1970 que parecía rendir tributo a Johnny Carson, mientras conversaba sobre distintos escenarios de la vida real de sus invitados.

En una época en la que los talk shows clásicos son un género en peligro —que en paz descanse The Late Late Show—, resulta igualmente entrañable y desorientador ver el pasado del medio resucitado como una novedad. Ahora, en Everybody’s Live Mulaney parece querer resucitar una idea que surgió desde mucho antes de “Sack Lunch Bunch”, y que incluso fue mencionada en su semiconfesionario “Baby J”.

Y es que Mulaney posee los talentos del habla en público y manejo de diversos temas populares –y otros con audiencias muy específicas– para mantener la atención de sus fanáticos y público en general a través de sus actos inusuales. Everybody’s Live tendrá su hogar en Netflix por 12 semanas después de su estreno y contará con visitas seguidas del actor Michael Keaton, la legendaria cantautora de folk Joan Baez, su amigo cómico Fred Armisen y la columnista de finanzas personales y exeditora del Times Jessica Roy, como invitados. El grupo de hip-hop Cypress Hill fue el invitado musical en su primer episodio.

En una entrevista con CBS Sunday Morning, Mulaney indicó que el riesgo de hacerlo en vivo es justamente lo que le atrajo del proyecto: “Es una sensación divertida saber que, con suerte, mucha gente está mirando y que se transmite a nivel mundial sin demoras, y realmente podría dañar tu carrera”. El hecho de que Michael Keaton y Joan Baez compartieran sillón podría sonar descabellado para cualquiera menos para Mulaney, quien ha hecho de lo inesperado su propia marca personal.

Es una lección en comedia y en showbiz el crear proyectos que desafíen lo que un comediante debe o no debe hacer, lo que es rentable o no, lo que es creativo o una locura y, sobre todo, lo que la televisión es. Si bien ya hay talk shows como Jimmy Kimmel Live!, The Tonight Show with Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers –y nada indica que Mulaney quiera seguirles el juego con su propio show oficial–, la propuesta de un espacio enteramente creado para tener a varias celebridades de diversas industrias en una conversación que no se rige por la inmediatez, actualidad o farándula, sino inspirada por la comedia y la espontaneidad del ingenio colectivo.

Mulaney se aventura a un formato que, de ser un éxito más, podría cimentar su carrera más allá de comediante y actor de voz (su interpretación en la serie Big Mouth), sino también como creativo de una era de la televisión que busca reinventarse a sí misma debido al incremento de las plataformas streaming y sus pasos hacia reemplazar la televisión en vivo por completo.