Niños de la posguerra, ‘baby boomers’ y generación x, exitosos creadores de contenido

Mónica Higuera Rueda llegó un día a su casa, tomó un tablero y lo puso en el comedor de su casa, encendió la cámara, se grabó explicando el sintagma nominal y el sintagma verbal “para quien lo necesitara”. Subió el video a Youtube. Días después subió otro video sobre las categorías gramaticales, se lo mostró a sus alumnos de séptimo grado y ellos le pidieron que hiciera más contenido. Ahí comenzó la carrera de ‘La profe Mónica’ como creadora de contenidos de la generación x; la educadora tiene más de 40 años de edad.

Entonces, ¿la edad es una limitante para ser influencer? Cuando se habla de creadores de contenido, se piensa en personas jóvenes frente a la cámara; sin embargo, quienes pertenecen a la generación x (nacidos entre 1969 y 1980), baby boomers (1949-1968) y hasta los niños de la posguerra (1930-1948) están apareciendo en las páginas principales de las plataformas digitales más consumidas en el mundo.

Una investigación realizada por We Are Social y Hootsuite en febrero de 2022 reveló que el 50% de usuarios de internet en todo el mundo usa las redes sociales para conectarse con sus amigos y familiares; de estos, un 21% es adultos mayores. Ahora no solo utilizan las plataformas para consumir contenido, sino que algunos de ellos las utilizan para crearlo.

La oportunidad de realizar contenido y publicarlo en internet para educar, entretener o divertir a la audiencia se ha convertido en una segunda juventud para ellos. Desvanece la imagen de los abuelos sentados en mecedoras ‘pasando el rato’, ahora están buscando nuevas aventuras, haciendo guiones, accediendo a videojuegos con sus nietos, grabando y editando videos.

‘La profe Mónica’ acumula 376.000 suscriptores en Youtube, un millón en Instagram y más de 920.000 en TikTok. Nacida en Colombia, es licenciada en lengua castellana y comunicación y tiene un maestría en TIC para la educación. En las redes sociales enseña ortografía, gramática, redacción, y a defenderse hablando en castellano.

“Hay dos formas de aprendizaje de la persona. Una es cuando tiene que ir al colegio, en primaria, y prácticamente el estudiante, en ocasiones, se siente hasta obligado, porque no sabe ni siquiera por qué va al colegio. La segunda forma de aprendizaje es el que llega al contenido para aprender, porque lo quiere aprender. Una ventaja del contenido educativo digital es que el que ve ese material es porque lo quiere ver”, respondió a Infobae Colombia.