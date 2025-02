‘No siempre necesitamos mujeres heroicas, lo importante es que estemos todas’

No es sorpresa que solo la presencia de María Dueñas sea capaz de llenar un auditorio universitario. Tal vez se debe a su pasado en la academia, antes de dedicarse a narrar historias en el tiempo, pero la autora española fluye como pez en el agua entre las inquietudes tanto de profesores como de jóvenes aspirantes a seguir sus pasos en el mundo de las letras.

Durante el conversatorio usted mencionaba que le gusta contar las historias de mujeres cotidianas y su día a día, ¿cómo se da esto con el personaje de Sira?

Sira tiene que sortear muchos obstáculos por el camino y reunir muchas dosis de osadía, que a veces no tiene, y yo creo que eso es lo que la hace más humana y más querida por los lectores, que ven en ella una mujer un poco como somos todas.

Ella flaquea, se cae y se vuelve a levantar, y en ese sentido yo sí creo que es lo que pasa con tantísimas mujeres, que la vida no te pone por delante un reto y dices ‘Ay, sí, ¡este es mi objetivo!’, y lo cumples de una manera sencilla y sin grandes esfuerzos.

Son pasos que ella da con tropezones. No es su voluntad; las circunstancias y coyunturas de la vida se le van interponiendo en el camino y ella tiene que tomar decisiones sobre eso y su dictamen casi siempre viene un poco del miedo, de la inseguridad y de la duda.

En El tiempo entre costuras conocemos a Sira muy joven. Era una chica de un barrio popular de Madrid y no tenía grandes aspiraciones vitales; ella cree que su vida va a seguir en esa trayectoria, pero un amor equivocado y una serie de circunstancias la cambian radicalmente.

En la continuación de la historia, veremos a Sira en diferentes lugares, como Londres y Jerusalén. ¿Ve usted similitudes entre la migración que se cuenta en el libro y el fenómeno migratorio actual?

Los españoles vinieron a América en oleada buscando un futuro mejor, después más cerca en el tiempo fueron por toda Europa a trabajar bajo unas circunstancias durísimas y ahora somos nosotros los que estamos recibiendo migrantes y no siempre los tratamos como creemos que deberíamos hacerlo. Entonces, creo que la memoria es un poco corta.

Nos damos cuenta al final de algunas cosas muy elementales: que los humanos nos hemos estado moviendo toda la vida, en unas direcciones u otras, bajo unas circunstancias u otras, pero no es un fenómeno nuevo. Otra cosa que yo pretendo con mis novelas, y esa lectura va más para los españoles, es que nosotros hemos sido un pueblo muy migrante.

Ahora que usted señala la relación que existe entre América Latina y España... ¿cómo se ve a Latinoamérica desde el punto de vista español actualmente?

Y volvemos al tema de la migración porque en España hay muchísima migración latina que se ha adaptado de una manera magnífica, quizás porque no ha tenido la dificultad de la lengua, la religión ni de la cultura.

Y en esa misma línea, hábleme un poco de la visita de Evita Perón a España, un momento muy especial en ‘Sira’, especialmente porque el peronismo en Argentina era muy contrastante a lo que se vivía en España tras la Guerra Civil...

[La situación actual entre España y Argentina] al final es una lectura de vida, de que nada es permanente, no hay que dar nada por hecho y hay que estar con los ojos muy abiertos de lo que se viene.

Es un periodo de la historia que siempre me interesó. Entre España y Argentina hay una conexión inmensa a lo largo de los siglos. Argentina era el Dorado para los españoles porque era un país muy rico y próspero con muchísimas oportunidades, pero también ver como [en el tiempo] se ha dado la vuelta y ahora vive momentos mucho más difíciles.

Yo me quedo con que Evita, al igual que Sira, fue una mujer osada que queda en el foco de todo... Vemos a estas mujeres que salen de su zona de confort, Evita como actriz y Sira dentro de la cotidianidad.

¿Cree que hacen falta más heroínas dentro de la literatura?

Hace falta de todo, porque es difícil perfilar quién es una heroína y para quién; hay veces que las grandes protagonistas son asesinas o son personajes contracorriente y son grandes personajes literarios. No siempre necesitamos mujeres heroicas.

¿Cuánto machismo ha experimentado María Dueñas en el mundo literario?

Verdaderamente no mucho, tanto en mi editorial como en el mundo cultural. Aunque a veces nos reímos entre nosotras (autoras) de cómo los hombres se apoyan un poquito entre ellos, casi siempre los referentes de un escritor son otros escritores, casi nunca hay una mujer. Todavía hay cierto corporativismo desigual entre escritores pero son pequeños escollos en el camino.

¿Considera que en estos tiempos hay más visibilidad para las autoras mujeres? Especialmente aquellas que escriben historias de otras mujeres o desde la perspectiva femenina.

Creo que estamos en un muy buen momento y yo que llevo quince años en el mundo editorial sí que he visto un cambio importante. Hay muchísimas escribiendo y muchísimas ocupando los puestos de libros más vendidos. Ya no nos importa y podemos decir con la boca grande que tenemos más lectoras o que nuestras protagonistas son femeninas, antes como que no había que decirlo tan abiertamente. En la industria editorial las mujeres también tienen un peso enorme, la mayoría de las editoras y agentes literarias son mujeres, pero todavía hay algunos territorios que conquistar.

Falta todavía que los lectores hombres se liberen un poco del prejuicio y nos lean más, porque la concatenación de mujer escritora con libro de una protagonista mujer y una portada de mujer todavía hay hombres a los que les causa rechazo. Así como hay mujeres que hemos leído a los hombres escritores, todavía los hombres no leen a las mujeres.

También por parte de la crítica todavía hay prejuicios. Por ejemplo, mujeres que escriben sobre cuestiones que les interesan a otras mujeres, la crítica sigue pensando que no merece ser considerada literatura sin etiquetas, ahí nos quedan unos pasos por andar.