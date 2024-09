En Panamá, no existen mujeres productoras. “Hay una carencia muy grande, no sólo en el país sino en muchos países de Latinoamérica. Es un tema para hacer visible. Este año, para el encuentro estamos trayendo a tres productoras, entre ellas, Pamela Vélez, quien ha ganado Grammys como productora. También traeremos a una productora de Costa Rica que está empezando, pero ha logrado hacer cosas relevantes. Buscamos conectar a figuras de renombre con figuras que se están iniciando”, aseguró la gestora cultural.

Ley de cupo

A partir de este año, el encuentro comenzará a desarrollar la creación de una base de datos para contabilizar cuántas mujeres están participando en los grandes conciertos y festivales, sobre todo en Centroamérica, empezando por Panamá.

“Si buscas todos los conciertos y festivales que se han hecho este año, verás que hay carteles en los que no hay ni una sola artista mujer. En algunos casos, cuando se incluyen mujeres, el porcentaje es mínimo. Tenemos una gran cantidad de artistas femeninas, ¿por qué no están en los carteles? Porque no son tomadas en cuenta. Se podría decir que tal vez no están ‘tan pegadas’ como otros artistas, pero, ¿cómo van a estar pegadas si no las toman en cuenta?”, afirmó Osiris.

Más allá de tener la data, la gestora pretende sentarse con los organizadores de los festivales y decirles: “Hemos recopilado esta información y ustedes forman parte de esta base de datos. ¿Cómo podemos mejorar la situación?”.

La también publicista resaltó que no se trata de señalar con “el dedo acusador”; su objetivo es visibilizar el problema y buscar la manera de tomar conciencia. “No pienso que estas cosas ocurran de manera intencional, simplemente no les han prestado atención. Hacen un cartel y no incluyen mujeres, tal vez porque no hay una ley de cupo”.

Osiris estuvo visitando Chile y Ecuador y escuchó sobre la ley de cupo. “En Ecuador me enteré de que tienen una ley que garantiza un 30% de presencia femenina, especialmente en la parte gubernamental. En Panamá, estamos muy lejos de hablar de una ley de cupo, pero sería bueno poder presentar una propuesta para alcanzar ese 30%, que es sumamente importante”.