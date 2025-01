¿Por qué el álbum de Bad Bunny es tendencia?

Las canciones de la nueva producción de Bad Bunny ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, que lanzó hace una semana, forman parte de más de la mitad del top 10 de Spotify, según anuncia la plataforma.

¿Por qué todos hablan del álbum?

‘La Decana’ consultó con la soprano panameña Diana Durán, para ella, el artista “introduce a su público joven a música de la época dorada de puerto Rico en Nueva York, con el uso de samples de salsa y apela a la nostalgia incursionando en distintos géneros del folklore latinoamericano”.

Durán afirma que al utilizar estos ritmos también cautiva a los adultos y adultos mayores. “Un público que no había logrado cautivar hasta ahora. Después del álbum ‘Yo hago lo que me da la gana’ literalmente está haciendo eso. Y, si se compara su ‘técnica’ con los trabajos anteriores se nota que sí puede cantar (siempre ha podido) pero el reggaetón no se lo exigía ni permitía”.

“Cuando estás lejos, a veces puedes ver mejor, puedes apreciar más las cosas. Todos los temas del álbum son de artistas que solía escuchar cuando estaba en Los Ángeles o de gira. Y fue especial porque puedes sentirte cerca de casa a través de la música. Ese es uno de los propósitos de este proyecto”, declaró Bad Bunny al New York Times.

Añadió que “todos los ritmos son puertorriqueños, como con la plena, uno de los ritmos más antiguos de la isla. ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, la canción que da título al disco, es como una nueva plena. Es un ritmo muy rico para crear y explorar, incluso en la música pop convencional”.

La producción se estrenó en el No. 1 de la lista Top Streaming Albums de Billboard, con la mayor semana de streaming para un título latino en más de un año.

“Lo lanzó en un momento político clave tanto para Puerto Rico, Latinoamérica en general y previo a la toma de posesión de Trump. Es un álbum de corte social que apela a la lucha de la soberanía puertorriqueña y al rescate y conservación de la cultura latinoamericana”, compartió Durán.

“Hay muchas líneas políticas que puede que no parezcan políticas. La canción ‘Bokete’ es una canción sobre una historia de amor, pero toda la analogía del boquete es que en Puerto Rico hay muchos hoyos en las carreteras. No es una canción sobre hoyos, pero... Hay muchas cosas así”, detalló el boricua al New York Times.