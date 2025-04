Presentan la edición 87 de ‘La Antigua’

La Antigua, publicación académica de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), es una de las revistas más antiguas en activo que hay en Panamá.

Su primera edición salió en 1967 y su más reciente fue la 87, la que fue presentada en el Aula Magna de la USMA ante autoridades, estudiantes y docentes de esta casa de estudios superiores, así como estuvieron presentes los autores de un medio de comunicación pensado para los más variados lectores.

“Un territorio de reflexión como La Antigua es un acto colectivo a favor de la cultura de paz, del diálogo y de la convivencia. La misión formativa y de divulgación de esta clase de publicaciones cobra cada día mayor importancia en una sociedad muchas veces marcada por la polarización”, señaló Daniel Domínguez Z., director La Antigua.

“Los autores que integran el contenido de la edición 87 de esta revista nos hablan sobre los grandes anhelos que tiene la mayoría de la Humanidad desde hace tiempos inmemoriales: soñar sobre cómo podemos colaborar a construir una sociedad global más inclusiva y libre”, añadió Daniel Domínguez Z., profesor y ensayista.

En la edición 87 hay escritos como “La investigación y la extensión: dos pilares de calidad educativa de la universidad que dan sentido al ser y quehacer para la transformación social”, a cargo del profesor Luis Carlos Herrera M.; “El rol del psicólogo en la educación”, de Gilberto A. Domingo, psicólogo clínico, y “Las escuelas talleres de la ciudad de Panamá (siglo XVII), la Alcaldía Mayor de Natá (1721-1728) y el Ducado de Veraguas (1773-1775)”, de la investigadora Candy Barberena.

“¿Para qué sirve la comunicación corporativa?” Esta pregunta es el título del artículo de la periodista Marilina Vergara Polo, y a 35 años de una tragedia nacional es de rigor acercarse a la entrevista narrativa “La invasión a Panamá de 1989, la historia de Reyes Ruiz”, cuyo autor es Manuel Alejandro Ruiz Atencio, estudiante de la USMA.

En conmemoración del centenario del natalicio de monseñor Marcos Gregorio McGrath se llevaron a cabo las XXIII Jornadas Teológicas Santa María La Antigua, en septiembre de 2024, la USMA. En este número de La Antigua se reproducen ponencias en torno a quien fuera arzobispo metropolitano de Panamá entre los años 1969 y 1994 y esa misión recayó en el cardenal Oscar Rodríguez Madariaga, al profesor Francisco Blanco, el docente Stanley Muchett, la comunicadora social Manuelita Núñez y el sacerdote Norberto Cáceres C.

En la sección Espacio literario de La Antigua hay versos de tres de los poetas más extraordinarios del Panamá de hoy: Pedro Rivera, Giovanna Benedetti y Héctor Collado. Cada uno representa a una generación poética diferente y en nuestras páginas dejan en evidencia su enorme calidad.

Por las calles

El poeta Héctor Collado, en nombre de los autores de la edición 87, incentivó a la USMA a continuar con la publicación de La Antigua y le encantó que la presentación de la revista le permitiera volver a ver “rostros de gente linda y especial que hacía mucho tiempo que no veía”.

“Estoy familiarizado con la revista La Antigua desde que yo soy yo. Cuando me pidieron que poesías mías aparecieran en La Antigua no podía decir no por nada en el mundo. Es interesante cómo dialogan entre sí los diversos contenidos de la edición 87”, indicó el autor de poemarios como En casa de la madre y Artefactos.

El ganador en varias ocasiones del premio Ricardo Miró centró sus palabras en destacar la figura de Marcos Gregorio McGrath. Recuerda que lo conoció por primera vez cuando era un niño en el barrio de El Chorrillo.

Cuando Collado era adulto volvió a encontrarse con quien fuera el arzobispo metropolitano de Panamá. Fue en los días posteriores a la invasión extranjera de 1989 y el fin de la dictadura militar. Junto a muchos otros recorrieron con el religioso las calles de El Chorrillo y Santa Ana, saliendo de la Iglesia de Fátima, para recordar a los muertos y desaparecidos.

Hitos y pulsos

En el marco de los 60 años de fundación de la USMA, el profesor Francisco Blanco, rector de esta casa de estudios superiores, señaló que La Antigua es una revista que acompaña a esta institución académica casi desde sus inicios.

“La Antigua va marcando los hitos, los pulsos, las intensidades y las preocupaciones que ha tenido la USMA y la sociedad panameña a lo largo de estos 60 años”, añadió Blanco.

El rector celebró que La Antigua dedicará un espacio en su edición 88 a un ser humano como Marcos Gregorio McGrath, quien por 25 años “fue el gran guía y orientador de la USMA y de los momentos más importantes de nuestro país”.