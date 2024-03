‘Quiet on Set’, la realidad del estrellato infantil sale a la luz

Durante el minidocumental se acusa a Schneider de discriminación de género, racismo, acoso sexual a dos escritoras de la serie All That .

Schneider también fue responsable en su momento de series como All That , Zoey 101 , iCarly y Victorious , que se transmitieron entre la década de 1990 hasta los años 2010. Ninguna de estas escapó del “ambiente hostil de trabajo” creado por Schneider.

¿Solo Nickelodeon?

A pesar de que gracias al minidocumental el foco se ha fijado en esta televisora estadounidense, otros actores infantiles que participaron en producciones de otros canales de televisión han denunciado anteriormente haber sido víctimas de abuso sexual.

Un ejemplo de estos es el caso de Demi Lovato, quien empezó su carrera en Disney con la película Camp Rock y luego consiguió su propio show en el canal: Sunny entre estrellas.

La actriz y ahora cantante alegó en 2021 –durante su miniserie de Youtube Dancing with the Devil: The Art of Starting Over– que había sido víctima de violación mientras trabajaba en Disney Channel.

Según Lovato, “perdió su virginidad en una violación” a los 15 años con uno de los actores que también trabajaba en el canal, sin embargo, no reveló el nombre de su agresor y destacó que ambos siguieron trabajando juntos luego de que abusara sexualmente de ella.

“Mi historia de #MeToo fue decirle a alguien lo que esta otra persona me hizo, pero nunca le sucedió nada (no le llamaron la atención). Nunca lo sacaron de la película en la cual estaba”, dijo la cantante.

Otras exestrellas de Disney que también han hablado públicamente sobre sus historias de abuso mientras trabajaban en la compañía, fueron los actores Jordan Pruitt y Bella Thorne, quienes alegan que fueron sexualmente abusados mientras trabajaban en sus respectivos proyectos.

A raíz de Quiet on Set y las alegaciones de otras víctimas de abuso infantil, diferentes expertos insisten en que trabajar en la industria del entretenimiento en la infancia puede llevar a los niños a sufrir experiencias que atentan contra su bienestar psicológico.

Otros cuestionan a las empresas y consideran que el abuso sexual infantil siempre será un problema en las compañías que utilizan la labor de niños para el entretenimiento o tienen a la infancia como su audiencia principal.

Sin embargo, lo que exigen proyectos como este documental es que la historia no se vuelva a repetir, así como que haya más vigilancia y cuidado de los niños y adolescentes en este tipo de ambientes.