Reconociendo el éxito de la mujer panameña

El poder de transformar

El plato fuerte del evento fue el panel moderado por la editora general de La Estrella de Panamá, Ivette Leonardi, y la editora de la revista Mía, Darine Waked, denominado “Mujeres transformando un país”. Es así que frente al público se dieron a conocer las historias de tres mujeres destacadas en cada uno de sus ámbitos: la cantante Idania Dowman, la gimnasta Hillary Heron y la influenciadora Camila Aybar.

Al ser consultada sobre el trato hacia la mujer, Dowman rememoró su infancia a la que describe como hermosa, ya que está plagada de los recuerdos de sus padres bailando enamorados al son de la música todos los domingos en la radio, pero recordó también cómo escuchaba los gritos de sus vecinos producto del maltrato hacia las mujeres y los niños que se vivía en sus hogares en la calle 21 Central. “Mi mamá defendía a su vecina, que era víctima de maltrato, mientras tanto yo agarraba a los hijos de ella, los sacaba de ahí y los metía en el cuarto de nuestra casa. Ese momento me enseñó a ser fuerte, a que la humanidad se defiende, y que debes proteger a quien más lo necesita”, dijo.

En cuánto a su trayectoria musical, la artista mencionó que no ha sido fácil para la mujer abrirse camino en la industria del entretenimiento y que tiene que demostrar “tres veces lo que a un hombre solo se le pide demostrar una sola”. “Tienes que demostrar más que eres capaz, lo cual se ve a simple vista (...) En estos 30 años de carrera he aprendido que el silencio es importante, pero no es un silencio que se trate de callar sino de aprender, escuchar y ver para poder implementar. No es fácil, pero no es imposible”, señaló.

Asimismo, Dowman criticó los actuales cánones de belleza que desconocen el derecho de la mujer a ser valorada y medida por sus habilidades, independientemente de su profesión.

Otra de las temáticas que se abordó en el panel fue el reconocimiento del deporte femenino. La gimnasta olímpica Hillary Heron reivindicó la necesidad de que tanto las ligas como las federaciones trabajen para fortalecer el deporte tanto en el ámbito masculino como en el femenino, y así reciban el reconocimiento del público y el apoyo necesario para que las disciplinas deportivas se fortalezcan en el país.

Por otra parte, Heron se siente afortunada de formar parte de aquellas generaciones que han gozado de los resultados de la lucha de las mujeres que exigían su lugar en el deporte. “Nosotras podemos ser fuertes, ágiles y tenemos todas las destrezas para estar en unos juegos olímpicos o unos mundiales y, afortunadamente, los tiempos en los que no era bien visto que una mujer incursionara en el deporte han quedado en el pasado”, agregó.

La influenciadora Camila Aybar, en tanto, advirtió sobre la lentitud con que la humanidad está tratando el tema de la igualdad de género. “Si seguimos al ritmo que vamos, esa igualdad de género que tanto necesitamos y anhelamos va a llegar en 100 años. Esto no puede pasar. Necesitamos generar un sentido de urgencia y que los tomadores de decisiones tomen el tema de género como algo urgente en las reuniones, en la planificación estratégica y en las conversaciones”, señaló.

Aybar comentó, además, que el activismo digital supone un cambio grande en la comunicación y que las redes sociales ayudan a transmitir la información de una forma entretenida. “Las redes sociales nos ayudan a hacer de la sostenibilidad ambiental un tema más digerible y más entretenido y, por ende, más urgente”, expresó.