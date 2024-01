Repartidores: la realidad y los sacrificios del ‘delivery’

Como gerente de compras, supervisar las estrategias de adquisición en su organización, evaluar las necesidades y soluciones de compras e identificar a sus proveedores para negociar acuerdos era el pan de cada día de Laura (nombre ficticio) en Venezuela.

Muy diferente a su actual ocupación en Panamá, en la que cambió a los proveedores por clientes, los reportes de ventas por pedidos de comida y su habilidades de negociante por un motocicleta y un topcase para movilizarse por toda la ciudad.

Con un título Técnico Superior Universitario (TSU) en mercadotecnia, se dedica al delivery de comida desde hace dos años de lunes a viernes.

Su rutina comienza después del mediodía, cuando la mayoría de pedidos de su zona de trabajo empiezan a realizarse, para terminar a altas horas de la noche, usualmente hasta las 9:00 p.m o 10:00 p.m., últimas horas en la que la aplicación para la que trabaja permite a sus usuarios realizar pedidos.

Además de ser una mujer profesional y trabajadora, también es madre de familia y el principal sostén de su familia. Su único hijo cursa apenas el noveno grado y es la razón principal por la que decidió dedicarse al negocio del delivery en Panamá.

“Como venezolana y extranjera en Panamá es muy difícil conseguir trabajo, pero quiero salir adelante por mi hijo y mi familia. Ellos son mi principal prioridad”, reveló la repartidora de 40 años en una conversación con La Estrella de Panamá.

A pesar de los pocos requerimientos necesarios para ser repartidor de comida en Panamá, pues solo se necesita ser una persona mayor de edad con pasaporte vigente, contar con un vehículo propio y un teléfono con capacidad para mantenerse conectado a todo momento a datos móviles, esta no es siempre la salida más fácil.

“Estas empresas buscan trabajadores con habilidades digitales que puedan aprender rápidamente las aplicaciones informáticas usadas para el servicio, sepan manejar motos o vehículos de reparto, y muestren disposición a trabajar bajo presión en entornos altamente dinámicos”, señaló René Quevedo, desde su experiencia como consultor empresarial.

Según el experto, aunque los repartidores de comida asociados a aplicaciones representan una actividad emblemática de la nueva dinámica reinante en el mundo del empleo, no se puede hablar de beneficios y derechos en cuanto a su trabajo, pues no existe una regulación laboral al respecto por lo que la relación entre las aplicaciones y los repartidores no es laboral, sino comercial.