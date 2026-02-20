Riesgos de una bancarrota hídrica

Hay una “bancarrota” hídrica. Existen daños en los recursos naturales, una descapitalización en ascenso en ellos, y se debe hacer macro reformas estructurales para recuperar los niveles históricos.

La idea de “bancarrota” está asociada a una “quiebra” de todo el sistema. Los ingresos están superando en proporciones enormes los “egresos”. Hay que afrontar la situación, no negarla ni minimizarla y actuar sin dilación.

Este es el reto que plantea con mucha profundidad y el máximo rigor la Universidad de Naciones Unidas en un informe reciente, producido por su Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud. Fue elaborado por el llamado grupo de expertos en agua, considerado un “tanque de pensamientos” de primera línea en la materia.

Entre sus componentes centrales se hayan:

El informe destaca que “muchas regiones están viviendo por encima de sus posibilidades hidrológicas y muchos sistemas hídricos críticos ya están en quiebra”

.Muchas sociedades no sólo han gastado en exceso sus “ingresos” anuales de agua renovable proveniente de ríos, suelos y capas de nieve, sino que también han agotado los “ahorros” a largo plazo en acuíferos, glaciares, humedales y otros reservorios naturales.

Hay una lista cada vez mayor de acuíferos compactados, hundimientos de tierras en deltas y ciudades costeras, desaparición de lagos y humedales y una pérdida irreversible de la biodiversidad.

50% de los grandes lagos en todo el mundo han perdido agua desde principios de la década de 1990 (el 25% de la humanidad depende directamente de esos lagos).La mitad del agua doméstica mundial ahora se deriva de aguas subterráneas.

Más del 40% del agua de riego extraída de los acuíferos se está drenando de forma constante.

70% de los principales acuíferos muestran un declive a largo plazo.410 millones de hectáreas de la superficie de humedales naturales, casi igual en tamaño a toda la Unión Europea, ha sido borrada en las últimas cinco décadas.

Se ha perdido más del 30% de la masa glaciar global en varios lugares desde 1970.Hay docenas de grandes ríos que ahora no llegan al mar durante partes del año.Hace más de 50 años que muchas cuencas fluviales y acuíferos están reduciéndose.

2 mil millones de personas viven en terreno hundido.

4 mil millones de personas enfrentan una grave escasez de agua al menos un mes al año.

3 mil millones de personas viven en áreas donde el almacenamiento total de agua está disminuyendo o es inestable.

Más del 50% de los alimentos mundiales se producen en esas mismas regiones.1.800 millones de personas vivían en condiciones de sequía en 2022-2023.2.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable.

3.500 millones no tienen servicios de saneamiento gestionados de forma segura.

El informe alarma “Millones de agricultores intentan cultivar más alimentos a partir de fuentes de agua cada vez más escasas, contaminadas o en vías de desaparición. Sin una transición rápida hacia una agricultura inteligente en el uso del agua, la bancarrota hídrica se extenderá rápidamente”.