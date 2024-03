Rossanna: ‘Las mujeres podemos desempeñar los mismos roles que los hombres’

Desde que Rossanna era una niña, ha amado la música. Sin embargo, al crecer fue que tomó la decisión de superar sus miedos y limitaciones para dedicarse a lo que realmente ama. En una conversación con este medio, Heidy Rodríguez, que es su nombre real, conversa sobre su historia, su carrera ahora como artista y revela algunos de su próximos proyectos.

La artista ecuatoriana de 27 años de edad dejó su carrera de periodista a un lado para perseguir el sueño de dedicarse a la música. Aunque solía grabar covers que luego subía a sus redes sociales, no fue hasta el año 2020 que una productora le dio la oportunidad de promocionar su música.

Durante su vida se ha dedicado a muchas cosas. Fue reina, se graduó como periodista y trabajó como funcionaria. Hasta que conoció al equipo de M Studios, “la empresa que me respalda, me dijeron: ‘vamos a dar un enfoque diferente a tu carrera musical. No queremos verte solo cantando covers en bares, discotecas o eventos. Queremos que explores más allá’. Así que decidí trabajar con ellos y ahora estamos en Medellín tocando puertas”.

¿Por qué fusionar con regional mexicano?

El regional mexicano, o el cumbiatón como yo lo llamo, es un género musical que está en tendencia y eso es muy importante en la industria musical. Para mí, realmente está empezando, porque veo que este género tiene un futuro prometedor, mientras que el género urbano es súper comercial desde hace muchos años y no ha perdido relevancia, a diferencia de otros géneros musicales como el merengue, que ya no se escucha tanto. Aunque a mí me encanta el merengue y me fascina bailarlo, siento que ya no se produce mucho. Tal vez vuelva a ser popular en algún momento y me gustaría incursionar en él, pero fusionándolo con lo urbano.

¿Quieres empoderar a la mujer por medio de tu música?

El álbum que estamos lanzando se llama My Room y es un crossover de muchos géneros musicales, pero también de historias con las que muchas personas pueden identificarse. Hay canciones en las que hablamos del empoderamiento femenino sin llegar al extremo del feminismo, ya que apoyo la igualdad de género. Todos tenemos las mismas oportunidades. Actualmente, las mujeres podemos desempeñar los mismos roles que los hombres: como trabajadoras, como el pilar fundamental que sostiene a su familia, etc.

Digo que la canción ‘En el cora’ está destinada a empoderar a las mujeres. Una mujer segura no teme vivir sola, teme vivir mal acompañada, igual que los hombres. Siento que hoy todos nos enfrentamos a situaciones similares. ‘En el cora’ está dirigida principalmente a las mujeres, ‘Si tú vuelves’, a los hombres, ‘Prohibido’ trata sobre las clases sociales, y ‘TBT’ sobre las peleas de parejas. Deben escucharlas. Además, vienen más canciones para todo tipo de público.

¿De dónde vienen las historias de tus canciones?

Soy cantante y compositora, pero también cuento con un equipo de compositores que siempre me apoya. Dios me ha dado la guía y la sabiduría para no quedarme atrás y aprender de ellos, y así escribir mis propias canciones. Esto es muy importante para un artista.

Todos los que somos creadores musicales, ya sea en la calle, en un café o con la familia, amigos o pareja, tenemos momentos de creatividad. Se nos ocurren melodías y letras, o escuchamos algo que nos inspira y lo anotamos. En mi teléfono tengo millones de notas que siempre estoy escribiendo, y luego trato de ajustarlas a la historia que quiero contar en la canción. Siento que uno debe crear canciones con las que las personas se puedan identificar. Es hermoso cuando la gente escucha una canción y dice: ‘¡Wow, me siento muy identificado!’ Incluso tengo un amigo que siendo hombre me dice: ‘Me encanta tu canción ‘En el cora’ porque la sacaste justo cuando yo necesitaba salir de un círculo vicioso con una chica con la que estaba. La escuchaba y sentía que era para mí’.

¿Cuánto de Rossanna hay en los temas?

Hay mucho de mí en las canciones, por ejemplo, la primera que lanzamos, ‘En el cora’, habla de una ruptura amorosa, pero no sobre infidelidad, sino sobre la distancia. A todos nos ha pasado que por cuestiones de distancia hemos tenido que terminar una relación. No solo a mí, sino a muchas personas. En ‘Si tú vuelves’ también hay mucho, porque a veces sin querer lastimas a una persona y no te das cuenta hasta que la pierdes. Siempre hay un poco de mí en mis canciones, pero también reflejan cosas que suceden en el mundo y las experiencias de mis amigos. Me han contado muchas historias y eso se refleja en mi música.

¿Crees que en la actualidad es posible y más fácil vivir de la música?

Nada es imposible. Hay un versículo bíblico que siempre tengo presente: ‘Todo es posible para el que cree’. La fe, créeme, mueve montañas. Pero no puedes confiar solo en la fe y en que Dios hará las cosas por ti. Tienes que esforzarte y ser valiente. Tienes que trabajar por tus sueños. No esperes que tus sueños se cumplan si no estás dispuesto a luchar por ellos. Además, creo que la mayor limitación que uno puede tener en la carrera musical es su propia mente. Primero debes creer en ti mismo para que luego los demás crean en ti.

Hoy tenemos muchas herramientas que nos ayudan, sin necesidad de invertir tanto dinero como los artistas del pasado. Las plataformas digitales nos están ayudando enormemente y los medios de comunicación no nos ponen tantas trabas para mostrar nuestra música.

¿Hacia dónde va la carrera de Rossanna?

Seguir sacando música y tratar de hacer colaboraciones con artistas emergentes que están teniendo éxito, es una de mis metas. También seguimos tocando puertas para que artistas establecidos en la industria musical se tomen el tiempo para escuchar los proyectos en los que estoy trabajando.

¿Con qué artista te gustaría hacer una colaboración?

Mi artista favorita en el mundo es Cristina Aguilera. Mi sueño más grande es cantar en un escenario con ella. Hablando de la línea musical en la que estoy, me encantaría hacer una colaboración con Grupo Frontera. En el ámbito urbano, sería un sueño hacer una colaboración con Don Omar.