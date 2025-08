Rubén Blades vs. Ricardo Martinelli: Así fueron los dimes y diretes

El mensaje de Martinelli continúa diciendo: “ Lo evidente: mala gestión, posible dolo, fondos públicos comprometidos. Lo inevitable: una demanda por peculado. Lo insólito: no se presentó. ¿Por qué? Porque un “amigo”, entonces director, me pidió que lo dejara pasar”.

La columna publicada por Rubén Blades, el pasado 26 de julio, titulada ‘Alerta Roja para Saúl pero no para Ricardo’ sigue generando reacciones.

Este viernes, el cantautor Rubén Blades, quien ocupó el cargo de Ministro de Turismo de Panamá durante la gestión de 2004 a 2009, dedicó su columna a responderle a Martinelli. “Respuesta a lo que apareció recientemente en redes sociales, asociando a “un artista y ministro” con un “posible dolo” de hace 16 años”, así la tituló.

Rubén Blades escribió lo siguiente: “Atiendo a esta babosada pues de no hacerlo podría dar la impresión para algunas personas de que existe algo que justifique el reciente desvarío achacado a un declarado corrupto, convicto y prófugo que una vez fue presidente. Como no mencionó mi nombre, me abstengo de mencionar el suyo”.