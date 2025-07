´Que Saúl Méndez se haya mudado de Bolivia a Venezuela, no me sorprende’, Rubén Blades

‘Ni SUNTRACS ni el dirigente sindical Saúl Méndez son santos de mi devoción’, así inicia la columna de esta semana del cantautor panameño Rubén Blades, la cual se refiere al asilo y a la reciente la alerta roja de Interpol activada contra el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

Saúl Méndez abandonó de forma voluntaria el territorio boliviano, renunciando así a la protección internacional que le había sido otorgada por “razones políticas” y desde ese momento, la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada solicitó la emisión de una alerta roja internacional, a través de Interpol Panamá

¿Cuáles eran las condiciones de asilo de Saúl Méndez?

Tras varias horas de desconocerse su paradero, uentes judiciales confirmaron a La Estrella de Panamá, que Méndez, se encuentra en Venezuela.

¿Qué dijo Rubén Blades sobre Saúl Méndez?

La columna publicada el 26 de julio por el cantautor Rubén Blades resalta la siguiente: ‘Que Saúl Méndez se haya mudado de Bolivia a Venezuela, no me sorprende. La ciudad de La Paz, a 3.640 metros de altura (10.920 pies) no es apta para cualquier morfología, y su apartada geografía no presenta atractivos para los que necesitan de protagonismo mediático con el cual existir utilizando el anzuelo de una supuesta preocupación social’.

‘Escoger a Cuba como domicilio, exige de un “camarada” convicción y disposición para las maratónicas reuniones que buscan desvirtuar lo que hasta el propio politburó cubano en privado admite: como propuesta administrativa, al comunismo se le “acabó el guarapo” hace rato’.”, agrega el texto.

Rubén Blades compara caso de Méndez con Martinelli

La columna lleva por título: ‘Alerta Roja para Saúl pero no para Ricardo’, haciendo una clara comparación con el caso del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en Colombia.

Mulino sobre Saúl Méndez: ‘Era muy machito al frente, pero míralo a dónde anda’

Al respecto, Blades escribió: ‘Pero el principal tema de hoy es de que al dirigente sindical Saúl Méndez le han sacado una “Alerta Roja”, una notificación a la INTERPOL formalizada por el gobierno de Panamá, que lo define como “prófugo de la justicia” y que exige al estamento policíaco internacional su captura y envío de vuelta a nuestro país, para enfrentar a la justicia.

Que yo sepa, ni el Ministro de Relaciones Exteriores ni mucho menos el presidente Mulino han solicitado recientemente una alerta, roja, blanca, o del color que sea, para el reo y prófugo Ricardo “sigo siendo el rey” Martinelli, aunque si hay alguien que merece la aplicación de ese recurso es él’.