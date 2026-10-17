¿Por qué puedes sentir mareos días después del sismo? Esto explica la CSS

Tras un movimiento sísmico, algunas personas pueden experimentar mareos, náuseas, sensación de inestabilidad y ansiedad, incluso horas o días después del evento. Estas manifestaciones pueden estar relacionadas con el síndrome de mareo posterremoto, según explicó la Caja de Seguro Social (CSS).

La doctora Jazmín Cedeño Suman, jefa del Programa de Salud Mental de la CSS, indicó que esta condición puede estar asociada al estrés y a la ansiedad que experimenta el organismo después de una situación traumática.

La especialista señaló que, tras un sismo, el sistema nervioso puede permanecer en estado de alerta, lo que provoca distintas reacciones físicas y emocionales, como miedo, irritabilidad, intranquilidad, dolor de cabeza, temblores y taquicardia.

Entre los síntomas que pueden presentarse también figuran la sensación de que todo gira, dificultad para mantener el equilibrio, visión borrosa, zumbidos en los oídos, cansancio y problemas de concentración.