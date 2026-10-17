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Salud

¿Por qué puedes sentir mareos días después del sismo? Esto explica la CSS

La CSS advierte sobre el síndrome de mareo posterremoto y cómo reconocerlo.
La CSS advierte sobre el síndrome de mareo posterremoto y cómo reconocerlo. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/10/2026 13:45
El estrés y la ansiedad tras un sismo pueden provocar mareos e inestabilidad, según una especialista de la CSS.

Tras un movimiento sísmico, algunas personas pueden experimentar mareos, náuseas, sensación de inestabilidad y ansiedad, incluso horas o días después del evento. Estas manifestaciones pueden estar relacionadas con el síndrome de mareo posterremoto, según explicó la Caja de Seguro Social (CSS).

La doctora Jazmín Cedeño Suman, jefa del Programa de Salud Mental de la CSS, indicó que esta condición puede estar asociada al estrés y a la ansiedad que experimenta el organismo después de una situación traumática.

La especialista señaló que, tras un sismo, el sistema nervioso puede permanecer en estado de alerta, lo que provoca distintas reacciones físicas y emocionales, como miedo, irritabilidad, intranquilidad, dolor de cabeza, temblores y taquicardia.

Entre los síntomas que pueden presentarse también figuran la sensación de que todo gira, dificultad para mantener el equilibrio, visión borrosa, zumbidos en los oídos, cansancio y problemas de concentración.

¿Qué hacer para aliviar los síntomas?

Cedeño Suman recomendó practicar la técnica de anclaje, un ejercicio que ayuda a concentrar la atención en el presente y recuperar la sensación de seguridad.

Este método consiste en observar cinco objetos y fijarse en sus características, tocar tres objetos para identificar sus texturas y probar un alimento prestando atención a su sabor.

Otras medidas recomendadas por la especialista incluyen respirar lenta y profundamente, descansar adecuadamente, mantenerse hidratado, dormir bien, realizar actividad física y conservar relaciones interpersonales saludables.

La CSS indicó que, en la mayoría de los casos, los síntomas mejoran en pocos días o semanas. No obstante, si las molestias persisten o afectan las actividades cotidianas, se recomienda buscar apoyo profesional.

Los mareos también pueden tener otras causas médicas, por lo que es importante acudir a una evaluación de salud si son persistentes, intensos o se acompañan de otros síntomas preocupantes.

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