Inteligencia Artificial: ¿Miedos retrógrados o dudas justificadas?

En diversos países se han hecho estudios sobre población escolarizada joven, los cuales han arrojado datos extremadamente preocupantes: porcentajes bastante altos de ellos (no reporto las cifras exactas porque no hay uniformidad en los estudios, y además obviamente varían de país a país, e inclusive de región a región dentro de un mismo país) no están en condición de entender un texto escrito, ni hacer simples operaciones matemáticas.

En las redes sociales se ha visto, varias veces reportada, una viñeta donde dos señores de mediana edad intercambian un diálogo más o menos de este tono: - ¿Te asusta el aumento de la inteligencia artificial? - No, me asusta el aumento de la estupidez humana.

¿Con cuáles consecuencias?

Bien, ¿qué ocurre si el traductor no tiene el criterio y la formación cultural para entender el contexto del argumento, o simplemente no tiene las suficientes informaciones adicionales?

La opinión de los expertos

Hollywood y la IA

¿Qué destino le toca a nuestro celebro?

El desarrollo tecnológico no puede pararse, y nadie se queja por la utilización de máquinas o instrumentos que disminuyen la fatiga humana monótona o repetitiva, pero...cuando se trata del nuestro celebro... ¿acaso no es verdad que si no lo utilizamos se atrofia?

La IA aporta a mi razonamiento la posibilidad de utilizar infinidad de datos, pero NO ES el razonamiento, que sigue siendo mío.

Cuando la escritura surgió, superó, e hizo desaparecer al mundo que se expresaba con dibujos y manufacturados. También la escritura fue, y sigue siendo, una tecnología compleja y articulada, muy difícil de aprender y practicar.

Me quedo con esta idea que me parece optimista: no habrá ningún sistema ChatGPT-4 que pondrá una mordaza al razonamiento y a la creatividad humana, porque en ellos no entra en función solo el órgano del celebro, sino también el corazón y los sentimientos. Y los sentimientos están hechos de otras materias que las maquinas no podrán nunca poseer: carne, sangre, sudor, lágrimas... y sueños.

La autora es Doctora en Materias Literarias de la Universidad de Bologna, Italia. Ha sido docente de Sociología y Lengua Italiana en la Universidad de Panamá.