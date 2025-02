‘Tengo una obsesión por la migración, la gran tragedia que se está viviendo’

¿Cómo se convirtió en escritora?

A partir de ahí, intenté hacer compatible el periodismo con la escritura y me di cuenta de que era muy difícil. Para mí el periodismo se había convertido en una gran pasión; si intentaba seguir haciendo compatible las dos cosas, iba a terminar haciendo algo mal. Hay gente que tiene capacidad para hacer mucho, pero yo no. Decidí dar un paso atrás y cerrar esa etapa fantástica de mi vida y dedicarme exclusivamente a contar historias. De todas maneras, el periodismo y la literatura tienen mucho en común. El periodista cuenta historias reales, que al fin y al cabo son historias. Y el novelista cuenta historias fruto de la imaginación, pero son historias.

Un poco por descarte. Ejercí el periodismo durante muchos años, había escrito otros libros, libros de ensayo, de política, y un día encontré una noticia en un periódico, que hablaba sobre la Sábana Santa de Turín; aquello encendió mi imaginación y escribí una novela que fue La Hermandad de la Sábana Santa. Lo hice como un divertimento. Sin ninguna pretensión. Ni siquiera sabía si me la iban a publicar. Entonces, primera sorpresa, me la publicaron. Segunda sorpresa, fue un éxito.

Quizás hay algo también de realidad, de denuncia política y social en esa ficción

Siempre hablo de las cosas que me preocupan. Es que no sabría hacerlo de otra manera. En mis novelas hay temas que son recurrentes. Está el problema del desarraigo, la migración, la identidad, los totalitarismos, las autocracias... Todo eso está presente en mis libros. El tema de la libertad también.

Vamos otra vez al pasado. ¿Cómo terminó estudiando periodismo?

Mi profesora de literatura me dijo: ‘Mira, a ti lo que se te da bien es escribir’. Entonces pensé: ‘Bueno, voy a probar. Antes de estudiar, voy a intentarlo a ver qué tal’. Empecé a hacer prácticas y me di cuenta de que me podía gustar. No llegué con la intención firme de ser periodista. Simplemente dije que iba a ser periodista y lo hice.

En realidad, yo quería ser bailarina y no lo fui. El ballet es una disciplina muy difícil, exige un sacrificio enorme. Estudié ballet desde los 6 hasta los 17 años. El ballet me ha enseñado muchas cosas. Me ha ayudado a ser muy disciplinada, a saber lo que es el esfuerzo y el sacrificio. También me enseñó a sufrir, porque el baile en puntas es muy complicado y doloroso. Me ha enseñado a gestionar el dolor y la dificultad.

Por muy mal que esté, una bailarina que sale al escenario, aunque tenga los pies sangrando, se pondrá de puntas, bailará y mantendrá una expresión que nadie podrá descifrar, sin importar si está feliz o sufriendo. Para mí, el ballet ha sido algo que ha forjado mi carácter y mi manera de afrontar la vida.