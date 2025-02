Tensiones de familia

Lo que hace Emilia es un ejercicio de memoria. “El presente es algo fugaz. El futuro no existe. Somos pasado. Siempre armamos un relato con una memoria que está llena de agujeros negros. Los escritores somos unos saqueadores de nuestro pasado. Ese pasado está integrado por lo que nos ha ocurrido, pero también lo que nos han contado otras personas sobre nosotros”.

Reconstrucción

Emilia respira un ambiente marcado por los recuerdos que le hacen daño de un padre estricto, una madre que no la quiso lo suficiente y de una hija que es indiferente con ella, así como sus intentos de cariño en la figura de una nieta a la que quiere, pero que no hay espacio para que ese vínculo crezca porque la pequeña reside en otro país.

“No hay oportunidad para la reconstrucción de nada en medio de esas violencias cotidianas que hay en Latinoamérica. Violencias que nos mantienen en una permanente tensión, pero de eso no hablamos. Se vuelven tristezas que se cargan por mucho tiempo y a veces no tenemos la oportunidad de explotar”, indica la autora de Siempre fue el invierno, El prestigio de la belleza y Donde nadie me espere.

A la Literatura le interesa mucho trabajar con las rupturas de todo tipo. De allí que el silencio entre los personajes de “Qué hacer con estos pedazos” evidencia una delgada paz en una familia de clase media.

Bajo esa premisa, las posibilidades de dialogar se pierden. “No resolvemos los problemas hablando entre nuestros familiares, ya que pensamos que con ese silencio no dañamos esas relaciones que son fundamentales. Más fácil hablamos de esos temas delicados con los amigos o con el compañero de vida”.

En aquellos años de la pandemia, cuando ponía la radio también escuchaba reportes sobre casos de maltrato. Por eso, otro de los ejes de su obra de ficción es el feminicidio. “Hay algo en la personalidad masculina muy rara y que tiene que ver con ese imperioso machismo de ponerle límites a las mujeres”.

Piedad Bonnett define como “aterrador” este fenómeno contemporáneo. “El feminicidio ocurre más ahora que en el siglo XIX. Porque por entonces la mujer era muy sumisa. A veces las mujeres tienen que aguantar años de maltratos, y cuando ya toman la decisión valiente de irse, llega el feminicidio”.