‘The Calling’, una nueva serie policial con un giro en el rol de la espiritualidad

Junto a la detective Janine Harris, interpretada por Juliana Canfield (mejor conocida por la serie ‘Succession’), Avi se enfrenta a la crueldad del día a día en la Gran Manzana, mientras lucha por mantener la esperanza y la fe en la humanidad. “Es fácil perder la fe en las personas en este oficio, pero no te ha pasado a ti, y no quiero que me pase a mí”, comenta Harris en una escena junto a Avi.

Tras el éxito por décadas de series como La Ley y el Orden , el género de drama policial y de investigación se ha visto explotado en la pantalla chica para los amantes de las dinámicas de “ladrón y policía”. Ahora, bajo la producción de David Kelley (‘The Undoing’, ‘Big Little Lies’), se estrena la nueva serie de drama policial, The Calling .

Su banda sonora está a cargo de los ganadores de premios Óscar y Emmy, Hans Zimmer (The Dark Knight, The Lion King, Gladiator) y Steve Mazzaro (The Boss Baby, Army of Thieves). La serie debutará en el catálogo de la plataforma de streaming, Universal+, a partir del 12 de abril a las 8:30 p.m. para Panamá.