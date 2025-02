Una mirada desde dentro de ‘París bajo fuego’

Luego del éxito de la trilogía de cintas protagonizadas por Gerard Butler, Olympus Has Fallen, London Has Fallen y Angel Has Fallen, llega la serie inspirada por su historia: Paris has fallen (París bajo fuego). Butler se encuentra en la silla de producción de la serie, mientras que el aclamado director ganador del Emmy, Howard Overman, es el creador de la serie y su trama.

La historia nos lleva por un laberinto de misterios y trampas que desencadena en una serie de eventos que, cargados de venganza y miedo, amenazan la seguridad civil de París. A raíz de un ataque al ministro de Defensa francés durante un concurrido acto público –orquestado por un grupo terrorista bajo el liderazgo del temible Jacob Pearce, interpretado por Sean Harris (Prometheus, Mission: Impossible – Fallout)– una dupla de agentes es convocada para truncar los planes de Pearce.

De esta forma, el oficial de protección Vincent Taleb (Tewfik Jallab) y la agente del MIG, Zara Taylor (Ritu Arya), serán los encargados de llevar adelante la peligrosa misión. Cuando ambos empiezan a indagar en quiénes están detrás del atentado, advierten que figuras de la política están involucradas y la lista de sospechosos arroja evidencias imprevistas.

La serie se estrena este 9 de febrero en la plataforma de Universal+ para Latinoamérica, y La Decana tuvo la oportunidad de conversar con Jallab y Arya sobre el detrás de escena de la serie de espías, los momentos más especiales de crear la química y conexión de sus personajes y trabajar junto a un elenco y crew inspirado en la trilogía de Butler.