‘Padre’ de la inteligencia artificial advierte sobre su peligroso futuro

"Me consuelo con la excusa habitual: si no lo hubiera hecho yo, habría sido alguien más", declaró el informático británico-canadiense, Geoffrey Hinton, también considerado el “padre” de la inteligencia artificial (IA), en su entrevista con The New York Times, diario al cual contó por primera vez sus preocupaciones en cuanto a la inteligencia artificial.

Por más de una década, Hinton trabajó en el avance tecnológico y el aprendizaje automatizado de dispositivos en Google, sin embargo, después de años en la industria decidió dejar su puesto en la compañía de servicios electrónicos a finales del mes pasado para poder hablar libremente sobre la inteligencia artificial y sus hallazgos sin afectar a Google.

“Me fui para poder hablar sobre los peligros de la IA sin tener en cuenta cómo esto afecta a Google, que ha actuado de forma muy responsable [ante el auge de la inteligencia artificial]”, confirmó Hinton en su cuenta oficial de Twitter.

Hinton teme que la inteligencia artificial se salga de las manos de sus creadores, afectando negativamente a la humanidad. Pixabay

Todo esto se da en un momento de mucho auge para la inteligencia artificial, en el cual sistemas como Chat GPT han ganado popularidad entre las personas para realizar diferentes tareas. Además, empresas como OpenAI, Microsoft y Google han dado importantes aportes en este campo en los últimos años, llevando a otras compañías IBM, Amazon, Baidu y Tencent a incursionar en el aprendizaje automatizado.

Sin embargo, también existe un gran debate sobre los beneficios y perjuicios de este tipo de tecnología. En marzo de este año, el empresario Elon Musk y otros expertos en tecnología, expresaron su preocupación por el rápido avance de la inteligencia artificial en una carta en la cual pedían a los laboratorios que realizan experimentos en esta área que detuvieran el entrenamiento a los sistemas y dispositivos debido a los "profundos riesgos para la sociedad y la humanidad" que esto podría causar.

El también considerado “padre” de la IA teme que esta tecnología funcione mejor que el cerebro humano al punto de que los seres humanos sean incapaces de controlar el avance intelectual de estos sistemas o dispositivos.

Anteriormente, el científico veía esto como una realidad posible en 50 o 20 años, sin embargo, actualmente cree que la humanidad está más cerca que nunca de experimentar cambios negativos debido al avance de la inteligencia artificial.

De hecho, desde antes de su salida de Google, el científico tenía la sospecha de que la inteligencia artificial podría causar daños y traer más consecuencias negativas que positivas para las sociedades modernas.

"Creo que el rápido progreso de la inteligencia artificial va a transformar la sociedad de formas que no comprendemos del todo y no todos los efectos van a ser buenos. Esta perspectiva me parece mucho más inmediata y mucho más aterradora que la de que los robots tomen el control", destacó el experto en discurso de apertura en el Instituto Indio de Tecnología de Bombay, en 2021.