Medios como 'The Rolling Stone', 'Variety' y 'Collider' se han pronunciado sobre lo 'grotesco' que les parece el nuevo proyecto de HBO

‘The Idol’ no se lleva las reacciones esperadas

A pesar de que The Idol aún no ha estrenado de manera oficial en las pantallas de HBO Max, la crítica y los fanáticos de series de televisión tienen mucho que decir sobre la nueva producción de Sam Levinson.

El también guionista y director de Euphoria recibió una ovación de pie por cinco minutos en el Festival Internacional de Cine de Cannes el pasado lunes después de presentar dos episodios de su nuevo trabajo al público francés, lo que lo conmovió hasta las lágrimas, sin embargo, la dicha por The Idol no duraría mucho.

Medios como The Rolling Stone, Hollywood Reporter, Variety y Collider se han pronunciado sobre lo “grotesco” que les parece el nuevo proyecto de HBO, especialmente por la cantidad de contenido explícito que se dejó ver en solamente dos capítulos de la temporada que estaría por estrenarse el cuatro de junio.

A pesar de las críticas se espera que la serie estrene el próximo 4 de julio. HBO

Y es que desde mucho antes de su preestreno en Cannes, algunos fans se encontraban preocupados por la cantidad de contenido adulto que tendría la serie al conocer que Levinson había reemplazado partes importantes de personajes secundarios por escenas sexuales en la segunda temporada de Euphoria.

Además de esto, según otro reportaje de The Rolling Stone, la serie ya había sufrido retrasos debido a que el cantante Abel Tesfaye, también conocido como The Weeknd, quien es productor ejecutivo de la serie y también actúa en la misma, despidiera a la antigua guionista y directora, Amy Seimetz, de The Idol en medio de las grabaciones por enfocarse demasiado en la perspectiva femenina.

Una de las fuentes que entrevistó este medio señaló que es como si Tesfaye “quisiera que el show fuera sobre su personaje en vez del personaje principal y Sam Levinson accedió”. Algunas de las recientes críticas sobre el show han señalado que fuera de las escenas sexuales, sigue sin estar clara la trama de The Idol.

“Es desagradable y brutal. [Se siente] mucho más larga de lo que es y mucho, mucho peor de lo que hubieras anticipado”, comentó David Fear en The Rolling Stone al reseñar The Idol.

Therese Lacson, crítica de Collider también comentó sobre la serie: “Lo que Levinson percibe como provocativo y subversivo es bastante decepcionante. ¿Cómo puede ser tan soso un espectáculo con tanta desnudez, sexo y erotismo?”.

'The Idol' no ha sido recibida por la crítica como sus creadores esperaban. HBO

Sobre la serie

The Idol se centra en la industria de la música, y como un gurú de la autoayuda que a su vez es líder de un culto moderno, entra en una relación complicada con una estrella pop en ascenso. La serie contará con las actuaciones de Lily-Rose Depp, Abel Tesfaye y Hari Nef, así como estrellas de la música reconocidas como el cantante australiano, Troye Sivan y la integrante del grupo de K-pop BlackPink, Jennie Kim.