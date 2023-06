Una vez más, y tras varios años visitándonos artistas internacionales de la talla de Isaac Hemptstead de Game of Thrones, Charlie Heaton y Mason Dye, de Stranger Things, Enrique Arce, de La Casa de Papel, Rick Cosnett, de The Flash, y David Ramsey de Arrow, Comic Con Panamá se enorgullece de presentar a un nuevo invitado de renombre internacional este 2023: Giancarlo Esposito, conocido por sus destacados papeles en exitosas series, como Breaking Bad, The Mandalorian y The Boys.

Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito es un talentoso actor y director, reconocido mundialmente por su inolvidable interpretación del personaje Gustavo Gus Fring en la aclamada serie Breaking Bad. Por su magnífico desempeño, recibió el premio Critics' Choice al mejor actor de reparto en una serie de drama en 2012, además de ser nominado en los premios Emmy de ese mismo año.

Nacido en Copenhague, Dinamarca, de padre italiano y madre afroestadounidense, Esposito ha dejado su huella en la industria del entretenimiento desde temprana edad. Su carrera en el teatro comenzó en Broadway a los ocho años, interpretando a un joven esclavo en el musical Maggie Flynn.

En las décadas de los 80 y 90, Esposito continuó labrando su camino en la actuación, participando en películas, como Maximum Overdrive, King of New York y Trading Places, así como en populares series de televisión como Miami Vice y Spenser. Sin embargo, su colaboración con el director Spike Lee en películas como Do the Right Thing, Mo' Better Blues y Malcolm X consolidó su carrera y lo catapultó al reconocimiento internacional.

Esposito es ampliamente admirado por su icónico papel como Gustavo Fring en Breaking Bad, el cual también interpretó en el spin-off de la serie, Better Call Saul. Además, ha dejado su marca en otras producciones televisivas de renombre, como Revolution, Once Upon a Time y The Get Down.

En el año 2019, se unió al exitoso universo de Star Wars al interpretar a Moff Gideon en la serie The Mandalorian. Asimismo, se unió al elenco de The Boys en el papel de Stan Edgar, y en el videojuego Far Cry 6 dio vida al antagonista principal, Anton Castillo.

Mariel García Spooner, directora y productora de panameña, comentó: "Estamos emocionados de contar con la participación de un talento como Giancarlo Esposito, quien ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Hemos intentado en años anteriores traerlo a Panamá sin éxito, por lo que esta edición de Comic Con Panamá es una oportunidad única para que los fans de Breaking Bad, The Mandalorian o The Boys puedan conocer a Giancarlo en persona".

Como siempre, Comic Con Panamá ofrecerá entretenimiento para grandes y pequeños, fanáticos de las películas, series, videojuegos, coleccionables y más.

Comic Con Panamá promete tres días llenos de entretenimiento para grandes y pequeños. Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en un universo repleto de actividades fascinantes. Desde paneles de discusión con destacados artistas y creadores, hasta experiencias de gaming, pasando por espectaculares competencias de cosplay y exposiciones de cómics y merchandising, habrá algo para satisfacer los gustos de todos los entusiastas de la cultura pop.

El evento, producido por Show Republic en colaboración con Planet Comics se presentará el 25, 26 y 27 de agosto de 2023.

Los boletos están disponibles desde B/. 10.00 y se pueden adquirir en la página web oficial de Comic Con Panamá (www.comicconpanama.com) y a través de panatickets.com.