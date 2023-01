Clonación animal a través de los años

La clonación es el proceso que genera una copia idéntica de un organismo, célula o molécula ya desarrollada Pixabay

La famosa oveja 'Dolly' nació en el año 1996 gracias al método de clonación conocido como transferencia nuclear celular, que según el portal química.es “consiste en introducir el material genético de la célula a clonar, en oocito de la misma especie, previamente enucleado sin su propio material genético”.

El método de clonación volvió a tener éxito 22 años después. En el año 2017 nacieron 'Zhong Zhong' y 'Hua Hua', gracias al trabajo de científicos de la Academia de Ciencias China. El logro de clonar por primera vez a primates no es solo por reutilizar la técnica que trajo al mundo a 'Dolly', sino que sería el primer indicador de que es posible clonar a los seres humanos.

El caso de 'Dolly' es el más conocido del trabajo genético que empezó en 1952. El pasado 12 de enero de 2023, la agencia AFP divulgó que China clonó al primer caballo 'pura sangre' en el país.

La potranca 'Zhuang Zhuang' nació en junio de una yegua portadora, en un clon de un caballo importado de Alemania y su gestación fue conducida por el laboratorio Sinogene de la capital china.

Es de color negro, el primer caballo 'de sangre caliente' nacido en China y en haber sido oficialmente homologado por la Asociación china de la Industria Ecuestre. El primer caballo clonado en el mundo nació en Italia en 2003.

En 1952 clonaron ranas

Los científicos Robert W. Briggs y Thomas J. King realizaron la primera clonación de la historia: crearon ranas, a través de inserción de núcleos de células somáticas adultas. El proceso fue mejorado en 1970 por John B. Gurdon, insertó núcleos celulares en huevos no fertilizados, mediante transferencia nuclear celular, la base para años más tarde crear a la oveja 'Dolly'.

Nació la oveja 'Dolly'

En 1996, el embriologista británico Ian Wilmut lideró el equipo que consiguió la primera clonación utilizando una célula adulta mediante el método de transferencia nuclear celular. 'Dolly' es famosa por este hecho, no por ser la primera clonación. En 1997, el mismo Wilmut creó a la oveja 'Polly', el primer clon transgénico que contenía un gen humano.

La vaca 'Gene'

En 1997, la empresa Infigen clonó por primera vez una vaca a partir de una célula fetal. Más tarde, lograrían clonar cerdos bajo el mismo método. Pero las vacas clonadas más famosas fueron 'Noto' y 'Kaga', creadas en 1998 en Japón; fueron duplicadas miles de veces para ejecutar un proyecto que buscaba crear animales para producir mejor carne y leche para el consumo.

En el año 2002 nació 'Pampa', una vaca jersey originada por la empresa argentina Biosidus a partir de una célula fetal. El país latinoamericano se convirtió en el noveno en el mundo en clonar vacas. Esta misma farmacéutica creó en 2004 al becerro 'Pampero', el primer becerro transgénico.

El ratón 'Cumulina'

El primer animal clonado a partir de células adultas fue creado por investigadores de la Escuela de Medicina de Hawái. En 1997 nació el ratón 'Cumulina', vivió casi tres años. En 1998, Genzyme Transgenics Corporation y Universidad Tufts hicieron nacer 50 ratones clonados durante tres generaciones a partir de un único ratón.

La cabra 'Mira'

En 1998, Genzyme Transgenics Corporation y Universidad Tufts de Estados Unidos consiguieron la primera cabra clonada a partir de células embrionarias. 'Mira' y sus hermanas fueron las precursoras para el ganado de ingeniería. En 2000, investigadores de la Universidad de Agricultura del noroeste de China crearon a la cabra 'Yuanyuan' como la primera cabra clonada a partir de células adultas.

Nacimiento de 'Tetra'

La mona de Rhesus, también llamada macaca mulatta 'Tetra', fue creada en Estados Unidos por división de células embrionarias tempranas. Fue la primera de una serie de monos clonados con la intención de investigar más acerca de enfermedades como la diabetes.

Los cerdos 'Millie', 'Christa', 'Alexis', 'Carrel' y 'Dotcom'

En el año 2000, investigadores de PPL Therapeutics crearon a esta familia de cerdos, los primeros clonados a partir de células adultas. El objetivo era modificarlos para que pudieran cultivar células y órganos para ser utilizados en humanos.

El muflón 'Ombretta'

En 2000, investigadores de la Teramo, Italia, consiguieron clonar a este animal en peligro de extinción a partir de células adultas para salvar a su especie. En 2003, científicos de Trans Ova Genetics and Advanced Cell Technologies crearon al primer banteng, también una especie en peligro de extinción, bajo el mismo método.

Conejos blancos

En 2001, investigadores del National Institute for Agricultural Research de Francia consiguieron crear los primeros conejos clonados a partir de células adultas.

El gato 'CopyCat'

En 2001, el Operation CopyCat, proyecto de la empresa Genetic Savings & Clone, consiguió crear a un gato doméstico como la primera clonación con fines comerciales para compra de mascotas. Bajo este mismo proyecto nació 'Little Nicky' en 2004; fue el primer animal doméstico clonado para ser entregado a un cliente, Julie de Dallas, Texas. Este felino fue clonado del antiguo gato de la mujer, 'Nicky'.

La mula 'Idaho Gem'

Científicos de la Universidad de Idaho crearon, en 2003, la primera mula clonada a partir del feto de este animal.

El caballo 'Prometea'

El primer caballo clonado a partir de células adultas fue creado en 2003, por científicos del Italy's Consortium for Zootechnical Improvement. En 2006, la compañía de clonación ViaGen, en Austin, Texas, clonó a un caballo a partir del mejor caballo campeón de carreras de barriles, 'Scamper', de la jineta Charmayne James.

El ciervo 'Dewey'

El trabajo del Texas A&M University y ViaGen Inc. permitió que naciera el primer ciervo clonado a partir de células adultas, en 2003. No tuvo ninguna intención clara, pero sus creadores dijeron que los clones como este podrían utilizarse para investigar sus genes y así producir mejores acciones para los cazadores de ciervos.

El perro 'Snuppy'

En 2005, científicos de la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del sur, clonaron por primera vez a un perro. La tarea fue particularmente difícil, se necesitaron 1.095 embriones de perro en 123 hembras, para que se lograran, apenas, tres embarazos; solo 'Snuppy' sobrevivió. El objetivo que se persiguió fue: usar los clones para tratar enfermedades humanas.

La vaca peruana 'Alma C1'

Por primera vez en el país, dos investigadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Perú, lograron clonar una vaca a través de la transferencia de embriones.

Los monos 'Zhong Zhong' y 'Hua Hua'

Fue en 2017 y son el resultado de utilizar por primera vez el mismo método que trajo a la vida a la oveja 'Dolly': utilizando una célula adulta mediante el método de transferencia nuclear celular de un mismo individuo. El hito también es resaltante porque estos son los primeros primates clonados, según dijeron sus creadores de la Academia de Ciencias China en Shangai.