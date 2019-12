En 2019 el "streaming" se apoderó de nuestro ocio... y nuestros bolsillos

Al comienzo del milenio, internet parecía el enemigo de la industria del entretenimiento por la piratería, hasta que Netflix lo hizo su aliado con un modelo de negocio imitado por casi todos los gigantes tecnológicos, en plena batalla por dominar nuestro tiempo de ocio y nuestros bolsillos.

Aunque la idea de pagar una suscripción "para verlo todo" -cómoda y legalmente- parezca reciente, en verdad quedó obsoleta hace tiempo.

La oferta de las plataformas de "streaming" se ha multiplicado de forma considerable, con nuevos servicios lanzados este año y otros previstos para el próximo que harán más complejo el nuevo mercado televisivo, que ha visto en las suscripciones mensuales una mina que explotar.

A Netflix se sumaron Amazon, HBO, Hulu... luego llegaron las compañías de telecomunicaciones de cada país y recientemente imperios como Disney y Apple presentaron sus propios catálogos, a la espera de que Warner, Universal y otras empresas hagan lo mismo.

Se cuentan por decenas las plataformas de contenidos por internet, que además de captar clientes compiten por hacerse con los derechos de formatos de éxito como "Friends", "The West Wing", la saga "Star Wars" o las películas triunfadoras de los Óscar. Este es el panorama de novedades:

NETFLIX: RODEADA DE COMPETENCIA, APUESTA POR EL CINE

Hasta ahora reinaba sin discusión en el mundo de la televisión por internet, su catálogo era el más extenso y sus series originales agradaron a la crítica y a la audiencia, pero con la llegada de competidores como Disney o Warner, el rey del "streaming" ha tenido que ingeniar una oferta más competitiva.

Desde el éxito de "Roma", de Alfonso Cuarón, el año pasado, la apuesta de Netflix por convertirse en un agente destacado del séptimo arte se ha potenciado: Suyas son varias de las películas más premiadas de la temporada y en los Globos de Oro tres de las cinco cintas con más nominaciones forman parte de su catálogo exclusivo, "Marriage Story", "The Irishman" y "The Two Popes".

DISNEY+: PISA FUERTE CON MARVEL, STAR WARS, HIGH SCHOOL MUSICAL Y LIZZIE MCGUIRE

Considerado un gigante, coloso o, incluso, imperio del entretenimiento, Disney pisó fuerte este año en el mundo del "streaming" con un catálogo que incluye todas sus películas clásicas -desde Mickey Mouse a "Frozen"-, más las factorías completas de Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic y sus canales para el público infantil.

La primera gran serie de Disney+, "The Mandalorian", ha estado en boca de todos gracias al nuevo "Baby Yoda", probablemente el personaje de esta temporada más querido por todo el mundo.

Para su plataforma, Ewan McGregor regresará como Obi-Wan Kenobi en una producción cuyos detalles están aún por concretar; Hilary Duff será de nuevo "Lizzie McGuire", "High School Musical" se reinventará más de diez años después de su estreno y Marvel contará con hasta 8 nuevas series.

APPLE TV+: JENNIFER ANISTON, PRECIO CONTENIDO Y MINIMALISMO

La compañía que inventó el iPhone ha decidido también apostar por la máxima del diseño "menos es más" para dar su salto al entretenimiento. Conocida por sus altos estándares de calidad y experiencia premium, la tecnológica lanzó Apple TV+ a la par que Disney+.

Su primera gran apuesta fue "The Morning Show", una serie protagonizada por una de las actrices más apreciadas en el universo televisivo, Jennifer Aniston, que después de un mes de emisión cuenta con tres nominaciones a los Globos de Oro: a mejor serie dramática y mejor actriz protagonista tanto para Aniston como para Reese Witherspoon.

Sin experiencia en el mercado audiovisual, Apple cuenta con un catálogo mucho más reducido que Netflix o Disney, pero con la promesa de la alta calidad en todos sus contenidos y un precio más bajo que el resto de servicios, de 4,99 dólares al mes en EE.UU.

HBO: SERÁ HBO MAX PARA REUNIR A "GAME OF THRONES", DC CÓMICS Y WARNER BROS.

WarnerMedia lanzará una futura plataforma en mayo de 2020 bajo la marca HBO Max que integrará en su oferta a las marcas HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim y Looney Tunes, entre otros.

Este servicio aprovechará el prestigio de HBO, casa de "Game of Thrones" y "The Wire", para completar un catálogo que pretende mirar de frente a sus competidores Disney y Netflix.

Además de una veintena de nuevas producciones, la mítica serie "Friends" abandonará Netflix y pasará a formar parte de su plataforma, junto a "The Big Bang Theory", "The West Wing", "Pretty Little Liars", la colección completa de Studio Ghibli y todos los capítulos de "Sesame Street".

QUIBI PONDRÁ ENTRETENIMIENTO E INFORMACIÓN EN NUESTROS TELÉFONOS

El próximo año llegará otra plataforma que apostará por contenidos breves y pensados para consumo en dispositivos móviles pero sin renunciar a la calidad.

Quibi -así se llamará- arrancará con un reality show en el que participarán estrellas como Jennifer López y Alex Rodríguez, junto a series de cineastas y actores reconocidos y dos programas diarios de noticias producidos por Telemundo, cuyo público objetivo será la comunidad hispana de entre 18 y 34 años.

Con este panorama tocará preparar los bolsillos o, al menos, cultivar las amistades y nuestro poder de decisión si queremos verlo todo sin desequilibrar el presupuesto.