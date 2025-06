De lo unipolar a la multipolaridad

Para el internacionalista José Antonio Sanahuja, el término polaridad describe estructuras básicas del sistema internacional. En ese sentido menciona, que conceptos como unimultipolaridad (Samuel Huntington), apolaridad (Richard Haas), interpolaridad (Giovanni Grevi) y heteropolaridad (Daryl Copeland) intentan caracterizar el mundo después de la Guerra Fría. En la década de 1990, Sanahuja destaca que, S. Huntington describía un mundo “unimultipolar”, militarmente unipolar y económicamente multipolar. Al mismo tiempo, James Rosenau hablaba de un mundo “multicéntrico”.

El concepto de “polaridad” en sus diferentes versiones quizás refleja una visión tradicional de la geopolítica a lo H.J. Morgenthau (1904-1980), padre de la tradición realista en la teoría de las relaciones internacionales. Perspectiva centrada en el poder del estado, y apoyada en capacidades militares. Cierta tradición teórico-política sostiene, que esta perspectiva no considera hoy adecuadamente a los actores no estatales y al entramado transnacional atravesado de vínculos privados (conglomerados trasnacionales). También se le acusa de ignorar las dimensiones no materiales del poder y de una economía política internacional altamente transnacionalizada, que soporta gran parte de la globalización.

No obstante, sobre “La irrealidad del equilibrio del poder”, Morgenthau escribía: “todas las naciones deben aspirar no a un equilibrio – o sea una igualdad— de poder sino a una superioridad que las beneficie. Y dado que ninguna nación puede prever cuan grave serán sus errores, todas las naciones deben esforzarse en procurar el máximo de poder posible según las circunstancias se lo permitan. Sólo así pueden aspirar a obtener el máximo margen de seguridad proporcional al máximo error que pueden cometer” (H. J. Morgenthau: 253).