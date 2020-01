Joker, 1917,y Once Upon a Time...in Hollywood se presentan como duros rivales para la 92° edición de los Premios Óscars, la gala de premiaciones del cine y televisión más esperada del año se celebrará el próximo 9 febrero en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Con una asistencia de profesionales del ámbito cinematográfico y televisivo, entre actores, actrices, directores, productores, guionistas y expertos en sonido y diseño de vestuario, se alzarán los galardonados de lo mejor visto en 2019.

El anuncio de la lista de nominados fue proporcionado por la La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los cuales abarcan las categorías de: Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor Secundario, Mejor Actriz Secundaria, Mejor Director, Mejor Película Animada, Mejor Cortometraje Animado, Mejor Adaptación de Guion, Mejor Guion Original, Mejor Cinematografía, Mejor Película Internacional, Mejor Largometraje Documental, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Cortometraje de Acción en Vivo, Mejor Edición, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción, Mejor Canción, Mejor Diseño de Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Vestuario y Mejores Efectos Visuales.

'1917' se alza como nominado a Mejor Diseño de Producción en los premios. Universal Pictures

En el comunicado de la Academia, aparece Joker como indiscutible líder en nominaciones con 11 en total -muy por encima de cualquier otro filme-, seguido de cerca por Once Upon a Time...in Hollywood (10 nominaciones), 1917 (10 nominaciones), El Irlandés (10 nominaciones).

Para sorpresa del público, la criticada y controversial película de Todd Phillips sobre el villano de Batman, Joker, lidera las nominaciones, sin embargo, dado a los demás títulos en la cartelera de opciones sería arriesgado darle un presagio de favoritismo de cara a la ceremonia.

El drama centrado en la primera Guerra Mundial, 1917, también sostiene nominaciones y el visto bueno de los críticos tras sus victorias en otras galas. A su vez, la entrega de Tarantino, Once Upon A Time...in Hollywood, ambientada en el glamour de los años 60 se presenta como buena opción de obtener el prestigio premio, sin embargo, nada está definido y no se han hecho previsiones, a diferencia de años anteriores, cuando La forma del agua y Roma llegaron a ser líderes absolutos en sus categorías y obtuvieron buenas reacciones de la crítica.

En la categoría de Película Internacional se asoma la cinta del director surcoreano Bong Joon Ho, Parasite, que se centra en un ambiente psicológico untado de suspenso durante casi dos horas y la entrega de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que promete dar batalla en la lista de seleccionados. En las últimas líneas se encuentran, Lés Miserablés (Ladj Ly), Corpus Christi (Jan Komasa) y Honeyland (Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov).

La animación alza vuelo fuera de Disney

La omisión de la secuela de Frozen II en la categoría de Mejor Película Animada ha recibido frías reacciones en redes sociales, sin embargo, Disney ha dejado su huella con la finalización de la saga de juguetes parlantes, Toy Story 4, que se encuentra como una de las favoritas a ganar el premio.

Entre las demás nominadas se encuentran la culminación de la historia nórdica de Hippo y Chimuelo, Cómo Entrenar a tu Dragón: Mundo Oculto; una historia de navidad con un centro enfocado en amistad y aventura, Klaus; el relato oscuro de la realidad trazada desde Francia en ¿Dónde está mi cuero?; y Eslabón Perdido, un vistazo divertido a las aventuras de un ser mitológico.

Pero Disney no tiene que preocuparse demasiado, ya que en la categoría de Mejor Canción Original, el himno de Frozen II, "Into The Unknown", está nominado y podría obtener un resultado sorpresa, aunque no posea la misma fama que su predecesor, "Let It Go".

Sin presentador, ni directoras

La nonagésima segunda edición de los Óscars tendrá falta de presentador -una vez más-, tras el escenario problemático causado por unos tuits antiguos del comediante y actor Kevin Hart, quien había sido escogido para ser anfitrión de la noche, sin embargo, abdicó al puesto a finales de 2019.

'Dolor y Gloria', dirigida por Pedro Almodóvar, se disputa contra la surcoreana 'Parasite'. Filmaffinity

El revuelo de la noticia llevó a la Academia a no considerar a nadie más para el trabajo, sino presentar un "show más entretenido, con el enfoque fuera de un presentador", como afirmó el presidente de ABC Entertainment, Karey Burke, a reporteros la semana pasada.

Otra de las espinas que salieron a la luz en las nominaciones de este año, es la ausencia de directoras féminas en la categoría de Mejor Director. La misma está conformada por Quentin Tarantino, Bong Joon Ho, Martin Scorsese, Sam Mendes y Todd Phillips, lo cual llama la atención tras las falsas ilusiones de ver a Greta Gerwig (Mujercitas) en la lista.

En 2019 el fenómeno estuvo presente, tras la Academia obviar a las directoras que presentaron éxitos en taquillas y solo tomar en consideración a cinco directores masculinos.

En la historia de los premios solo cinco mujeres han sido nominadas a la estatuilla de mejor dirección: Lina Wertmüller (1976’s Seven Beauties), Jane Campion (1993’s The Piano), Sofia Coppola (2003, Lost in Translation), Kathryn Bigelow (2009, The Hurt Locker) y Greta Gerwig (2017, Lady Bird). Bigelow ha sido la única ganadora en esta categoría.

Netflix en la ceremonia de pantalla grande

En medio de las inconsistencias que se han presentado en la antesala a esta premiación, siguen las incógnitas de si la Academia cederá alguna estatuilla a la casa productora de streaming, Netflix, que se alza con más de 24 nominaciones en diversas categorías, incluidas dos apuestas en Mejor Película.

Los filmes El Irlandés, Historia de un Matrimonio y Klaus, son valiosos rivales de otras cintas en sus respectivos conjuntos, así como los directores que las llevaron a la visibilidad mundial. Pesos pesados como Scorsese y Bauchman, junto a nuevas promesas como Sergio Pablos, han dado orgullo a la plataforma estadounidense, con producciones originales y fuera de los géneros repetitivos o predecibles que han surgido en los últimos años.

Lo que sí es innegable es la calidad de creación que posee Netflix, la cual ha sido cada vez más reconocida por la Academia. Los repartos -cuidadosamente escogidos-, se ubican como luchadores incansables en el campo de batalla por ser lo mejor de la industria, algo que la plataforma está muy cerca de conseguir.