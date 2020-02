El aporte de las mujeres en la industria del cine es poco visibilizado y reconocido. El Óscar 2020 será otro año en que el género no compita en la categoría de mejor dirección

Desde Alice Guy-Blaché e Ida Lupino, pasando por Lina Wermüller, Liliana Cavani, Jane Campion y Kathyn Bigelow, o más reciente, Jennifer Yu, Patty Jenkins y Cathy Yan, la voz de las mujeres en el cine reclama cada día sus espacios para mostrar liderazgo y miradas de diversas texturas en una industria que ha sido marcada por la tradicional presencia masculina.

Sarah Connor

Heroína en las primeras dos películas de Terminator y posteriormente en Terminator Génesis, además de la serie de televisión llamada Terminator: The Sarah Connor Chronicles, y más recientemente en Terminator: Dark Fate. Su sinceridad y valor la inspirarían a que continuara y desarrollara las habilidades y las capacidades necesarias que la harían una guía y mentora para John Connor, su hijo y líder de la rebelión contra Skynet.

Para muestra, las nominaciones a mejor director en los premios Óscar de este año tuvieron como punto de controversia el hecho de no incluir a mujeres que se destacan por su valiente discurso cinematográfico.

La revista Vogue, por ejemplo, menciona que se omitió a realizadoras como la franco-senegalesa Mati Diop por su filme Atlantics, a Claire Denis por el filme High Life, mientras que las aclamadas Portrait of a Lady on Fire, de Céline Sciamma, y The Farewell, de Lulu Wang fueron desestimadas en esta categoría.

Posiblemente, la más ignorada del año haya sido Hustlers, de Lorene Scafaria, que permitió proyectar a Jennifer López en un rango como actriz que le hizo ganarse el respeto de la crítica mundial, aunque solo la nominaron a los Globos de Oro.

Mujeres a la carga

En la historia del cine podemos mencionar a grandes cineastas, como Leni Riefenstahl, Margarethe von Trotta, pasando por Agnes Varda, Agniezka Holland, Icíar Bollaín, Pilar Miró, Julie Taymor, Lynne Ramsay, Nora Ephron, Penny Marshall, Claire Denis, Isabel Coixet, Niki Caro, Sofia Coppola, Nadine Labaki, Mia Hansen-Løve, Susane Bier, Greta Gerwig y Ava Duvernay, entre muchas otras más, pero la academia hacia el año 2010 pudo reconocer la labor de Bigelow, por The Hurt Locker.

Una organización denominada Women Make Movies publicó que el número de mujeres directoras no ha crecido más de un 3% en los últimos años, tomando en consideración que pocas realizadoras se dedican al cine de acción como parte de la oferta comercial que atrae al gran público de cine en el mundo.

Otro estudio, pero de ONU mujeres, nos revela que, en los filmes, el 31% de las líneas de diálogos están diseñadas para mujeres, un 19,7% de guionistas son féminas y las directoras aumentan porcentualmente su presencia sólo para estar al 7% del total de directores en la industria.

En Panamá se destaca el trabajo de mujeres detrás de cámara como el de Pituka Ortega, quien además preside el IFF Panamá. El año pasado, este magno evento internacional promovió la creación del fondo Su Mirada, destinado al impulso de mujeres cineastas en Centroamérica y el Caribe.

“No hay fondos así. Teníamos que hacerlo nosotros. Este fondo busca traer a la luz principalmente películas que muestren temáticas sociales”, mencionaba la directora de Los Puños de una Nación y La Ruta.

Jessica Rabbit

Personaje ficticio de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es representada como la esposa del conejo Roger Rabbit y reconocida como un gran símbolo sexual de la animación. Su frase en la película es muy famosa: “Yo no soy mala, es que me han dibujado así”. Se trata de una mezcla sexy de Verónica Lake y Rita Hayworth con un toque mágico de Lauren Bacall en la voz de Kathleen Turner y la vocalización de Amy Irving para las canciones de esta película de Robert Zemeckis.

Destacadas directoras como Delfina Vidal, Ana Endara, Arianne Benedetti, Tatiana Salamín, Mercedes Arias, Nyra Soberón o Annette Clement, entre otras talentosas cineastas, han sido clave en este proceso de reconocimiento a la mujer detrás de las cámaras.

Lo dicho viene por todo el trabajo que vemos desde el cine comercial y el ejemplo de Cathy Yan para dirigir la película de Harley Quinn, la anti heroína favorita de esta generación, desde su aparición en el Escuadrón Suicida.

HEROÍNAS y anti heroínas EN EL CINE

Ellen Ripley

Protagonizada por Sigourney Weaver, es el personaje principal de la saga de ciencia ficción Alien. Considerado como uno de los mejores en la historia del cine por ser revolucionario al desafiar los roles de género tradicionales. Weaver fue nominada al Oscar por Aliens, el regreso, momentos en que el cine daba poca importancia a la mujer en las cintas de acción.

Harley Quinn

Personaje ficticio que aparece en los cómics de DC como adversaria de Batman. Su nombre deriva de “Arlequín” y es la novia/amante de Guasón. Apareció por primera vez en Batman: la serie animada en septiembre de 1992, pero se hizo muy popular después del estreno del filme Suicide Squad, de David Ayer.

Gatúbela

Creada por Bill Finger y Bob Cane, aparece en los cómics de DC asociada con Batman, haciendo su debut en Batman #1 en 1940. Su nombre real es Selina Kyley tiene una compleja relación de amor y odio con el hombre murciélago. Las interpretaciones más reconocidas fueron als de Julie Newman, Ertha Kitt y Anne Hathaway; sin embargo, la más recordada es la de la película Barman Returns, de Tim Burton.

Maléfica

Hada joven y bella con unas enormes alas de águila que vive en el Páramo, un reino fantástico dentro de un inmenso y gran bosque muy cercano a un reino humano. Es la protagonista antagónica, es decir, la heroína y villana al mismo tiempo. Muestra un aspecto un tanto distinto al de la película animada de Disney La Bella Durmiente, y gracias a la interpretación de Angelina Jolie en sus dos películas, queda en la memoria de generaciones como la dama del mal con un gran corazón.