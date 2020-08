Aumentan estímulos para impulsar producciones cinematográficas en Panamá

Equipo de filmación de Gordon Bijelonic en el Casco Viejo preparan de tomas de un filme acerca de la construcción del Canal. Archivo | La Estrella de Panamá

La Comisión Fílmica de Panamá participó en el American Film Market en noviembre de 2019, en al que se había establecido una serie de contactos, al igual que en el European Film Market, solo días antes de que se declarara la cuarentena en Panamá, como medida de contención de la pandemia de covid-19. De repente, todas las actividades quedaron en pausa.

“Por lo menos unas 10 producciones nos han estado llamando y preguntando cuándo abre el aeropuerto, pues quieren venir a filmar a Panamá. El interés sigue allí”.

“Hay que seguir adelante, nosotros queremos retomar, como todos, las estrategias de mercadeo que teníamos en fila, después del European Film Market que se dio en Berlín y en el que hicimos muy buenos contactos; tuvimos una conferencia de prensa a la que asistieron más de 100 personas y también conversatorios”, dice Essie Mastellari, jefa de la Comisión Fílmica del Ministerio de Comercio e Industrias.

La estrategia, comenta Mastellari, continúa siendo participar en estos festivales y mercados internacionales grandes, retomar el festival de Cannes, ya que el de este año fue cancelado. “Para nosotros es una cita muy importante, no por el festival, sino por el mercado como tal, por la cantidad de asistentes que van, sobre todo, productores extranjeros; eso nos ayuda muchísimo para promover a Panamá como una marca país, para que vengan a filmar y seguimos trabajando en la promoción del incentivo económico y los beneficios que ofrece filmar en Panamá, como el 15% del retorno de inversión en una inversión de mínimo, 3 millones de dólares”, asegura.

Dwayne Johnson, La Roca, durante la filmación de 'The Hero' en Panamá.

Este incentivo, regido por el artículo 45 de la ley 16 de 27 de abril de 2012 pretende ser ampliado, de un 15% a un 25% de retorno en una inversión como mínimo de $500,000.00, establecidos en la Ley de Cultura que está en espera de ser aprobada por la Asamblea Nacional.

“Esta es una noticia súper positiva para nosotros y hemos estado esperando todo el año a que salga esta ley aprobada para promover estos nuevos incentivos a nivel mundial, porque de por sí las producciones extranjeras vienen por los beneficios y facilidades que tiene Panamá para filmar, ahora con un retorno económico en base a 500,000 dólares vamos a tener muchas más producciones interesadas en venir”, afirma.

THE FAMILY TREE

La cinta del panameño Jorge Ameer lleva dos años siendo promocionada por la Comisión Fílmica y ha recibido las siguientes distinciones:

'Mejor historia original' en el New York Film Awards

'Mejor película' en el New York Cinematography Awards

'Mejor película LGTB' en el New York Cinematography Awards

'Mejor directo'r en el Hollywood Gold Awards

'Mejor Director (Mención Honorífica)' en Los Angeles Film Awards

'Mejor Director (Mención Honorífica)' en el Florence Film Awards

'Mejor película' (mención honorífica) en el Venice Film Awards

Nominación a Mejor Película' en el New York Film Awards

Nominación a Mejor Película en el New York Movie Awards

Finalista en el Canadian Cinematography Awards

En competencia en el Totonto Cyrus International Film Festival, Hollywood Film Competition y Eastern Europe International Movie Awards

En 2019 se realizaron en Panamá alrededor de cincuenta producciones extranjeras. Este año, dadas las circunstancias, se reducirá drásticamente la cifra, pero llama la atención de Mastellari que “aunque hemos estado con esto de la pandemia mundial, por lo menos unas 10 producciones nos han estado llamando y preguntando cuándo abre el aeropuerto, pues quieren venir a filmar a Panamá. El interés sigue allí, a pesar de que se sabe que no se puede viajar todavía”. De acuerdo con la funcionaria, estas producciones están postergando sus fechas, para tratar de venir a filmar a Panamá “a pesar de que tenemos al lado a Costa Rica y Colombia”, lo que da cuenta de que Panamá es considerado un paraíso para las producciones extranjeras.

Filmación de la cinta 'Paradise Lost' en San Felipe Archivo | La Estrella de Panamá

Y es que hay otros elementos que hacen la vida de los productores mucho más sencilla. “Nuestra oficina sigue encargándose de todos los trámites para las producciones extranjeras. Todos los papeleos, la “persmisología”, papeleos de migración y aduana, todo se hace a través de nosotros, entonces ese es otro incentivo para que las producciones quieran venir a Panamá”, detalla.

Apoyo a producciones locales

Si bien la Dirección de Cine se separó dejando a cargo al Ministerio de Cultura del apoyo a las producciones nacionales, “estamos haciendo un trabajo en equipo, nosotros no dejamos de apoyar a los productores panameños, la idea es que ellos asistan con nosotros a los festivales ya los mercados para que puedan promocionar sus películas en el extranjero, nosotros no vamos a trabajar como islas”, recalca.

Incentivos

La Comisión Fílmica ha establecido una serie de beneficios para atraer producciones extranjeras al país

15% de retorno de inversión reciben las producciones con un mínimo de inversión de $3M de acuerdo con el artículo 45 de la ley 16 del 27 de abril de 2012.

25% de retorno de inversión para producciones con una inversión de al menos 500,000

dólares. es la propuesta que en la Ley de Cultura está en espera de aprobación.

De hecho, hace unos días atrás, la Comisión Fílmica destacó los logros que el filme del productor y director panameño Jorge Ameer, The Family Tree, ha tenido en diversos festivales donde ha recibido reconocimientos.

“Es una película que tiene, por lo menos dos años promocionándose en el extranjero a los mercados donde nosotros vamos y ahora ha sido nominada a varios premios lo cual es muy positivo. El trabajo que se viene haciendo hace años, ya ves los resultados y esa es una buena noticia porque nosotros vimos crecer el proyecto de un productor panameño que empieza a darse a conocer en el extranjero”, destaca.

Mientras se reanudan los viajes y con ellos las posibilidades de que producciones cinematográficas foráneas se produzcan en Panamá, “seguimos trabajando en las redes sociales para no dejar de estar presente en la mente de los productores extranjeros. Tenemos en la mira varios proyectos que queremos hacer como país para atraer más inversiones y después de la pandemia vamos a tener una lluvia de propuestas”, concluye.