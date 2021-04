'Nomadland' se corona en los Óscar, pero sin un final de fotografía 

Una noche un poco silenciosa y elegante fue lo que se vivió en la edición 2021 de los Premios Óscar desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, California (EE.UU.) el pasado domingo. La transmisión de los premios, seccionado con asistencias desde Londres, Francia, Italia y Estados Unidos, se vislumbró como una película, con los mejores actores, miembros de reparto y directores que la industria pudo nominar tras un año de altibajos en el plano cinematográfico.

Los premios dieron inicio con un discurso emotivo realizado por la directora debutante y actriz afroamericana, Regina King, donde destacó a las víctimas de la Covid-19 y la lucha entre policías y grupos étnicos en Estados Unidos. King fue nominada en la categoría de Mejor Director por su primera cinta One Night in Miami (Una Noche en Miami) y fue la primera presentadora de la noche. Tras un pequeño tropezón con su largo vestido celeste, King dio pie al inicio de la entrega de las estatuillas y anunció como ganadora de la primera categoría, Mejor Guion Original, a la cinta Promising Young Woman (Una Mujer Prometedora), de la directora Emerald Fennell, quien a su vez estuvo nominada a la categoría de Mejor Director.

Sin una alfombra roja tradicional como otros años y con un aforo reducido, los Óscar se presentaron en un formato diferente, con algunas sorpresas como juegos de música en medio de las presentaciones de estatuillas y una sección de 'En Memoria' que pasó en menos de cinco minutos para recordar a los actores y miembros de la industria que han fallecido en la historia de los Premios. Aún así, la elegancia de la ceremonia se mantuvo firme como otros años.

La presentación de las estatuillas estuvo a cargo de grandes nombres de la industria del séptimo arte norteamericano como Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Harrison Ford, Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle y Bryan Cranston. Así mismo, el nombre de Daniel Kaluuya destacó al recibir su primer Premio Óscar como Mejor Actor de Reparto, por su participación en la cinta del director Shaka King, Judas and the Black Messiah (Judas y el Mesías Negro) y pronunciar un emotivo, pero a la vez cómico discurso de agradecimiento en el Union Station, desde donde se transmitió la ceremonia: "Cuando ellos juegan a dividir y conquistar, nosotros nos unimos y ascendemos", comentó.

La actriz Youn Yuh-Jung y el actor Daniel Kaluuya, ambos ganadores a Mejor Actriz y Actor de Reparto. EFE

Kaluuya se disputó el premio entre otros nominados como Lakeith Stanfield (Judas y el Mesías Negro), Leslie Odom Jr. (One Night in Miami), Sacha Baron Cohen (El Juicio de los 7 de Chicago) y Paul Raci (Sound of Metal). Por su parte, la actriz coreana Youn Yuh-Jung obtuvo la estatuilla como Mejor Actriz de Reparto en la cinta del director Lee Isaac Chung, Minari, convirtiéndose en la primera actriz coreana en obtener dicha estatuilla y la segunda mujer asiática en ganar la categoría desde Miyoshi Umeki, una actriz estadounidense nacida en Japón que fue reconocida en 1958 por interpretar a una novia que se enfrenta al racismo en la cinta Sayonara.

Youn se disputó el premio entre las nominadas Amanda Seyfried (Mank), Olivia Colman (The Father), Maria Bakalova (Borat) y Glenn Close (Hillbilly, una elegía rural).

Tras bambalinas

En las categorías que destacan a los miembros que hacen posible la magia detrás de la cámara, se premió a los estilistas y maquillistas Mia Neal, Sergio López-Rivera y Jamika Wilson con la estatuilla de Mejor Maquillaje y Peinado, por su trabajo en la cinta Ma Rainey's Black Bottom (La Madre del Blues) en donde transformaron a la actriz afroamericana Viola Davis en la viva imagen de Ma Rainey, la cantante de blues norteamericana.

En la categoría de Mejor Diseño de Vestuario la cinta protagonizada por Davis obtuvo la estatuilla, destacando a la directora de vestuario Anna Roth por su trabajo en obtener inspiración en la década de los 1920 y 1930 para retratar la realidad del Estados Unidos clásico. Las cintas nominadas fueron Pinocchio, Emma, Mulán y Mank.

En cuanto a la categoría de Mejor Banda Sonora fue para la película de Disney y Pixar, Soul y el equipo de músicos Trent Reznor, Jon Batiste y Atticus Ross. La cinta que sigue la historia de Joe, un profesor de música en una escuela pública en Nueva York, quien se ve aprendiendo sobre el verdadero significado de la vida después de experimentar el "más allá", también obtuvo la estatuilla a Mejor Película de Animación, cuyo premio fue recibido por el director Peter Docter y la guionista Danna Leigh Murray.

Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross, ganadores por Mejor Banda Sonora en la cinta 'Soul' de Disney y Pixar. EFE

El Óscar a Mejor Canción Original fue para la artista Gabriella Wilson, mejor conocida por su nombre artístico H.E.R, por 'Fight For You', canción incluida en la banda sonora de la cinta Judas y el Mesías Negro. "Los músicos y los cineastas tenemos la reponsabilidad de decir la verdad tal y como es", comentó la intérprete californiana al recibir la estatuilla. Su logro, sin embargo, le arrebató el premio a la cantautora italiana Laura Pausini, quien competía en la misma categoría con la canción 'Io Sí' de la cinta La Vida por Delante (2020) y era una de las favoritas para alzarse con el galardón.

Por su parte, Mank se alzo victorioso en la categoría de Mejor Fotografía, dando el premio a Erik Messerschmidt, por encima de los nominados Judas y el Mesías Negro, El Juicio de los 7 de Chicago, Nomadland y Noticias del Mundo. Y en la categoría de Mejor Sonido, la cinta Sound of Metal obtuvo el galardón durante la ceremonia, recibido por los mexicanos Carlos Cortés, Michelle Couttolenc y Jaime Baskcht.

Y el Óscar a Mejor Diseño de Producción fue otorgado a la cinta Mank y recibido por Donald Grahamm Burt y Jan Pascale. Así mismo, el Mejor Guion Adaptado fue para la película The Father, protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman; el premio fue recibido por Florian Zeller y Christopher Hampton, superando a los guiones de One Night in Miami (Kemp Powers), The White Tiger (Ramin Bahrani), Nomadland (Chloe Zhao) y Borat, siguiente película documental (Sacha Baron Cohen).

Un formato diferente

Además de presentar un público más diverso tras las campañas de #OscarsSoWhite en 2015 y 2016, la lista de nominados incluyó a nueve personas de color de los 20 nominados en total. De los cuales fueron actores, maquillistas, estilistas, músicos y guionistas representados en cintas como Judas y el Mesías Negro y Soul.

Sin embargo, las categorías más esperadas fueron entregadas en un orden diferente que en ediciones anteriores, con la estatuilla a Mejor Director siendo entregada en la sexta posición en lugar de junto a las categorías de Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Película, según lo tradicional. Aún más sorprendente fue la decisión de los productores de ubicar la categoría de Mejor Película antes del final, de alguna forma desalentando la anticipación especial que ha recibido por su símbolo como broche de oro de la gala.

Aún así, la cinta de Zhao se alzó con una tercera victoria y fue coronada la Mejor Película en la gala, siendo galardonada en tres de sus seis nominaciones, siendo la actriz protagonista Frances McDormand la galardonada en la categoría de Mejor Actriz. "No tengo palabras: mi voz está en mi espada", dijo McDormand al recibir su premio, citando a Macduff mientras lucha contra Macbeth en la obra homómina de William Shakespeare. Luego continuó con sus propias palabras: "Sabemos que la espada es nuestro trabajo y me gusta el trabajo. Gracias por saberlo y gracias por esto".

Como adición emotiva, McDormand lanzó un aullido de lobo en honor del mezclador de sonido de producción de Nomadland, Michael Wolf Snyder, quien murió en marzo a los 35 años.

Olivia Coleman y Anthony Hopkins, protagonistas de 'The Father'. EFE

Y como broche de oro de la noche, el actor de 83 años, Anthony Hopkins obtuvo el galardón a Mejor Actor por su trabajo en la cinta The Father, arrebatando el Óscar al fallecido actor Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom), quien estuvo en las listas de favoritos de diversos críticos de la industria para ganar la categoría. Es la segunda vez que Hopkins recibe este galardón tras dar vida al psiquiatra y caníbal, Hannibal Lecter en la cinta de 1991, El Silencio de los Inocentes.

Sin embargo, el actor no estuvo presente en la ceremonia y la estatuilla que lo convirtió en el único actor de mayor edad en ganar la categoría competitiva no fue recibida por nadie del reparto de The Father, a diferencia de su victoria en los premios BAFTA donde Hopkins tampoco estuvo presente, pero fue representado por el guionista de la cinta, Florian Zeller. Según informes de sus representantes, recopilados por el medio The L.A. Times, Hopkins continúa en su natal Gales, y dadas las altas incidencias de contagio de la Covid-19, no consideró necesario arriegarse a viajar al British Film Institute en Londres para hacer acto de presencia.

Al final de la noche, la organización pareció haberse ido al suelo, sin unas palabras finales de algún presentador y un corte de transmisión televisiva faltante de la elegancia o conmemoración que ha sido insignia del show en años pasados. Las notorias diferencias y momentos especiales (como la actriz Glenn Close bailando al ritmo de 'Da Butt', canción de E.U., 1988) en la ceremonia de los Premios Óscar 2021 se mantendrán en el libro de la historia de esta gala hollywoodense, ya que se mantienen preguntas en el aire, y sin un final de fotografía (como suele suceder), la Academia tendrá que responder a las expectativas de las audiencias y trabajar en una mejor presentación para el futuro.