'Friends', la serie que revolucionó las comedias globales

Las escenas icónicas dieron pie al éxito de la producción. Redes sociales

En 1994, el universo de las series de situation comedy dio un vuelco para mejor, y fue el año denominado de las series que girarían alrededor de las 'familias', con creaciones como All-American Girl (Margaret Cho), Family Matters (Steve Martin) o Me and the Boys (Steve Harvey), pero nadie esperaba que otro tipo de familia estuviera creándose en los peldaños bajos de la escalera hollywoodense, con personajes que marcarían la vida de millones de espectadores en el mundo. De la mente de Marta Kauffman, David Crane y Kevin Bright nació la estrella de la televisión estadounidense de mediados de los 90: Friends.

Al decir este título es inevitable recordar la canción I'll be there for You, interpretada por la banda The Rembrandts y los aplausos sincronizados con las escenas graciosas de la serie, algunas que ya conocemos de memoria y otras que no dejan de proveer recuerdos gratos a los fanáticos veteranos de la serie cómica.

Su fórmula de situaciones improbables y soluciones humanas (con fallas, no siempre terminaban lo mejor posible por arte de magia), así como la química magnética entre los actores y sus personajes, fueron clave para el gran éxito de la serie durante sus 10 años de transmisión televisiva.

Phoebe, Rachel, Mónica, Joey, Chandler y Ross son nombres grabados en la historia de la televisión global y que representan esa época dorada de las Sitcom (situations comedy) de la generación X en la televisión global. Pese a no ser la serie líder en EE.UU. durante sus inicios, ya que competía semanalmente con la serie Seinfeld (1989-1998), creada por el comediante Jerry Seinfeld y el productor Larry David, la rivalidad entre ambas producciones se basaba en audiencia y ratings, puesto que Seinfeld lideraba en los primeros puestos del ranking local en 1994, según el sistema de audiencias Nielsen, especializado en EE.UU.

Para conocer un poco el contraste entre ambas series y porqué los bandos fanáticos se inclinan por una o la otra desde hace décadas, es importante reconocer que Seinfeld dio inicio a una fórmula de la cual Friends también hizo uso durante sus años en televisión: situaciones diarias, comunes y bizarras de un grupo de amigos en la ciudad de Nueva York.

En la serie de 1989 existe un grupo de cuatro amigos: Kramer, Jerry, Elaine y George, quienes tienen personalidades completamente diferentes, pero con perspectivas menos “juveniles” de lo que podemos ver en Friends. En Seinfeld los personajes no necesariamente aprenden, crecen o se dirigen a un objetivo con sus vidas; mientras que en Friends vemos una transformación paulatina en las vidas, carreras, relaciones y familias de los personajes para el final de la temporada 10, titulado 'The Last One' (El último).

El elenco se reunió luego de 15 años fuera de la serie. Redes sociales

Impacto cultural

Aunque otras series han sido grandes hits en la televisión estadounidense –e inevitablemente han sido heredadas por países latinoamericanos–, como Frasier (1993) o The Office (2004), Friends continúa siendo la serie de mayor impacto en la cultura pop hasta la fecha. La serie ha sido nominada 64 veces a los premios Emmy y ha recibido seis estatuillas; además es centro temático de convenciones anuales de fanáticos, visitas guiadas a los estudios en Warner Bros. y lograron que los grandes foros en internet pidieran a gritos una reunión de sus personajes más de dos décadas fuera del aire.

Los actores y actrices protagonistas han dejado también sus huellas en Hollywood y la televisión, dando grandes pasos en sus carreras. Entre ellos se puede destacar a Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, mejor conocidas como Rachel Green y Phoebe Buffay, respectivamente. La mercancía de la serie sigue siendo tema de conversación y comprada a través de Amazon a diario, además de ser una de las series más solicitadas en las plataformas de streaming, tales como Netflix que pagó $100 millones por mantenerla en su catálogo de 2020.

Frases como “How you doin'?” (¿Cómo te va?), “You're my lobster” (Eres mi langosta) o “We were on a break!” (¡Estábamos separados!) también han calado profundamente en la memoria de los fanáticos veteranos e incluso los nuevos que conocieron la serie en la era inicial del internet globalizado. En 2019, Netflix descubrió a través de una encuesta dirigida por la consultora Morning Consult que perdería el 49% de sus suscriptores entre edades de 18-29 años si se deshacía de series como The Office, Friends y el catálogo de Disney, seguido por las películas del universo Marvel, lo que equivalía al 32% de todos sus suscriptores, que se sentían de la misma manera, según recopiló el sitio especializado Screen Rant.

'Friends' se transmitió de 1994 a 2004 con 10 temporadas y 236 episodios. Redes sociales

Para el internet, Friends es una mina de oro en la creación de memes, gifs, videos graciosos e incluso virales, siendo sus escenas icónicas usadas como blanco en app como TikTok e Instagram. ¿Quién olvidaría a Mónica usando un pavo entero como una máscara, con lentes oscuros y un pequeño gorro? Escenas bizarras y graciosas fueron los pilares de la serie, además de su narración lineal e historia continua, que era el impulso para los espectadores.

La reunión

Luego de 15 años, y millones de plegarias a través de las redes sociales, la cadena televisiva HBO dio luz verde a la realización de una reunión del reparto principal de la serie en 2020; sin embargo, por causa de la pandemia su estreno fue reprogramado para finales de marzo de 2021 para Reino Unido, Canadá y España.

Los fanáticos latinoamericanos aún debemos esperar hasta el 29 de junio para disfrutar de una hora y media de recuerdos, nuevos sketches y ver nuevamente a la pandilla junta en televisión a través de la plataforma de streaming HBO Max, que estará disponible en Panamá.

El especial de entrevistas no dará pie a una continuación de la historia ni será un reboot o remake de ninguna clase, sino un reencuentro casual para destacar lo mejor de la experiencia de grabar la icónica serie televisiva. Si bien ya muchos conocerán algunos detalles de la reunión por diversos leaks en internet, la experiencia de verlo con su camiseta de Central Perk, un letrero de Frankie Say Relax o su propio pingüino Hugsy en casa es imperdible.

Dentro del especial se confirmó que aparecen celebridades que participaron esporádicamente en las 10 temporadas de la serie, tales como Reese Witherspoon (quien interpretó a la hermana menor de Rachel), Tom Selleck (el ex novio de Mónica, Richard) y Elliott Gould junto a Christina Pickles (los padres de los Geller, Jack y Judy). Además, celebridades del momento hacen sus apariciones especiales, entre las que se encuentran: Lady Gaga, David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cara Delevigne, Cindy Crawford, James Corden, Kit Harington, James Michael Tyler y Thomas Lennon.

En imágenes de las redes sociales oficiales de los actores se ha podido ver que se celebra un juego de la mítica ruleta de Ross, donde el reparto principal concursará para saber, de una vez por todas, quién es el mayor fanático de la serie entre ellos.

Las mejores partes

Durante 10 temporadas (1994-2004) los amigos brindaron a los fanáticos momentos especiales e icónicos. Cada temporada se destacó por un momento “Oh My God!” (tal como decía Janice), siendo una pelea icónica entre novios o decir mal el nombre de tu prometida en el altar.

Entre los mejores episodios (de 236 totales) se debe destacar el episodio “The One with Unagi” (Temporada 6, episodio 17) donde Ross trata de enseñar a Rachel y Phoebe que podría vencerlas en una lucha física utilizando el 'unagi', mientras que Mónica y Chandler trataban de organizar un San Valentín improvisado al olvidar darse regalos mutuos, y Joey contrataba a un actor para ser su “hermano gemelo” en un estudio científico. El hecho de que cada historia fuera más cómica que la anterior jugó un papel clave en la remembranza de este episodio.

Otro episodio para los libros de historia es “The One with the Rumor” (Temporada 8, episodio 9), como si no fuera suficiente la aparición de un joven Brad Pitt, en la trama se conoce la creación de un Club 'Yo odio a Rachel', creado por el personaje de Pitt y Ross en la secundaria, tiempo que compartieron con Rachel. En una cena de Acción de Gracias incómoda, el saber que Pitt y Aniston estaban casados en aquel tiempo causa un mayor impacto de lo que podríamos imaginar tras la cámara. Sin embargo, el desempeño actoral de cada personaje es magistral.

Y como broche de oro no podríamos evitar mencionar “The One with Ross' Wedding” (Temporada 4, episodio 23 y 24) donde vemos la conclusión de la danza de Ross y Rachel por decidir si aún se aman o no, cuando Ross menciona a Rachel en el altar frente a su prometida actual antes de decir el “sí acepto”. Un momento tan dramático no evitó que otra unión se formara en Londres, siendo Mónica y Chandler los roba-escenas de la doble tanda, mientras que Joey y Phoebe (embarazada y en Nueva York) actúan como los alivios cómicos de la historia. Una trama que marcó un antes y un después para todos los hilos narrativos de los personajes.

Sin importar los años que han pasado, los fanáticos de la serie de NBC mantendrán en sus memorias el final emotivo de la serie y las risas, experiencias y momentos especiales de cada temporada. La serie completa estará disponible en HBO Max a partir del 29 de junio en Panamá.