Los ladridos de 'PAW Patrol' se cuelan en los cines

The Movie" la primera película de los aventureros y valientes cachorros de "PAW Patrol".

Los ladridos de "PAW Patrol" se cuelan en la gran pantalla con "PAW Patrol: The Movie", la primera aventura en los cines de estos intrépidos y valientes cachorros que han enamorado a los niños de todo el planeta.

Con la dirección de Cal Brunker, esta película se presentará el próximo viernes en los cines de Estados Unidos y también de forma digital en la plataforma Paramount+.

Chase, Marshall, Skye, Rocky, Zuma y Rubble, que son los seis perros que forman el equipo de PAW Patrol, han afrontado incontables misiones en los casi 200 episodios que ya se han emitido de la serie animada canadiense que se estrenó en 2013.

Pero para su salto al cine, "PAW Patrol", además de conservar su inocente espíritu aventurero y su toque claramente infantil, trae algunas novedades como la incorporación de un nuevo miembro a la patrulla.

EL BIEN CONTRA EL MAL

"Tengo dos niños de 6 y 3 años así que hay mucho 'PAW Patrol' en mi casa".

Con una sonrisa, el director Cal Brunker resumió así a Efe lo mucho que sabía de "PAW Patrol" antes de tomar las riendas de esta cinta.

En este sentido, el cineasta detrás de otros títulos animados como "Escape from Planet Earth" (2012) y "The Nut Job 2: Nutty by Nature" (2017) reflexionó sobre cuáles son los ingredientes del gran éxito de "PAW Patrol" en numerosos países y a lo largo de los años.

"Creo que se reduce a varias cosas. Una de ellas es que la serie es muy clara acerca de la diferencia entre el bien y el mal y en lo que significa hacer el bien. El equipo de 'PAW Patrol' representa realmente eso", apuntó.

"Un objetivo para mí en esta película, y que es algo que también hace la serie, era hacer algo que no fuera cínico, algo que simplemente fuera una historia auténtica sin muchos chistes sarcásticos o referencias pop. Una historia genuina con un buen mensaje", añadió.

FICHAJES Y UN TOQUE EMOCIONAL

La película sigue más o menos las coordenadas narrativas habituales de PAW Patrol, que es un equipo de élite formado por cachorros especializados en diferentes tareas (policía, bombero, etc.) y que están bajo las órdenes del joven humano Ryder.

En este caso, los perros viajan a Adventure City para frenar los desastres y las tropelías del alcalde Humdinger.

En ese desembarco de emergencia en la ciudad, los cachorros conocen a una nueva integrante de este mundo perruno: Liberty.

Brunker se mostró muy contento por haber tenido la oportunidad de crear a un nuevo personaje de "PAW Patrol" y apuntó que Liberty genera "un contraste" respecto al resto de perros, ya que ha crecido en la ciudad, "tiene la piel dura", es "pícara" y "extrovertida".

Por otro lado, el director habló del desafío de trasladar a una película las breves y concisas aventuras televisivas de "PAW Patrol".

Para ello buscaron que uno de los personajes tuviera un problema emocional con el que lidiar y que eso se convirtiera en la espina dorsal de la historia.

"En esta película hay nuevos personajes que son geniales, hay grandes y épicos rescates, hay escenas de acción 'cool'... Pero es la historia emotiva en el centro de la película lo que conecta con el público", defendió.

Así, Brunker confió en que los dilemas y las dudas de Chase, que afronta en la película sus problemas de identidad y lo que significa ser o no un héroe, puedan enganchar al público tanto infantil como adulto en torno a cómo puede "superar uno sus miedos".