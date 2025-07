Frente a Norrie, Alcaraz rompió varias marcas. Logró clasificar a su octava semifinal de cualquier torneo del Grand Slam (US Open, Wimbledon, Open Australia y Roland Garros). Sumado a ello, igualó a Manuel Santana como el segundo español con más presencias en unas semifinales de cualquier major , teniendo solo por delante a Rafael Nadal, quien tiene en su cuenta hasta 38 participaciones en esta fase.

“Me pondría una nota muy alta. Hay jugadores que te dejan más margen y me he sentido muy cómodo. El adjetivo es ‘increíble’. Eso lo define bastante bien. También ha habido algunos errores, algunas cosas que quizás hayamos hecho peor, algunos momentos en el partido que hayamos fallado ciertas cosas que se pueden mejorar”.

“Un partido perfecto es casi imposible, siempre va a haber errores que bajas la concentración, intentamos quitarnos errores tontos, pero ha sido en general muy completo”, afirmó Alcaraz.