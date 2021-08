Expansión Marvel: Nuevos personajes llegan al multiverso

Con el estreno de la miniserie 'What If...?' y la cinta de acción 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', Marvel Studios y Disney abren las puertas a nuevos personajes e historias dentro de la serie de universos de las cómicas en la pantalla grande y chica

En el primer episodio conocemos a la capitana Carter, primera vengadora.

La revolución Marvel ha llegado a Disney Plus con una serie de estrenos para 2021 y 2022 cargada de nuevos personajes, historias y escenarios de acción y magia, como es característico de la casa productora de cómics. Con la llegada de la miniserie “¿Qué pasaría si...?” (What If...?, en su idioma original), el pasado 11 de agosto a la plataforma de streaming de Disney, se abre un compás de expansión Marvel en el universo de la animación.

Desde los trailers, la serie creada por A.C. Bradley y producida por Kevin Fiege ha dado de qué hablar para los fanáticos del universo de los cómics y el cinematográfico que ha creado Marvel desde inicios de la década de 2000. El pasado miércoles se estrenó el segundo episodio de la serie de antología (basada en el cómic homónimo) que sigue los sucesos de lo que podría haber sido la historia del multiverso, si los personajes principales que conocemos hubieran sido otros.

El mayor ejemplo es la capitana Carter, que es la agente Margaret “Peggy” Carter en realidad, quien acoge la identidad de defensora en la línea del tiempo donde Steve Rogers nunca llegó a ser capitán América. Es Carter quien toma el suero de transformación del Dr. Abraham Erskine, mientras que Rogers sufre un disparo de bala y debe ingresar a terapia intensiva. Carter, a su vez, entrena para ser la capitana, obteniendo todos los poderes de capitán América, pero con un nuevo uniforme y un escudo en diseño diferente.

El resultado ha sido una heroína valiente, ingeniosa y con un olfato para detectar malhechores de primera línea, tal como se aprecia en el primer episodio de la serie. Para Bradley, iniciar la serie en un universo conocido para los espectadores nuevos y fanáticos antiguos, era “una decisión clave”. De este modo, la serie podría continuar agregando nuevos cambios de forma orgánica, sin dejar huecos de narración en el camino.

La cinta de Shang-Chi abrirá un compás diferente al que Marvel acostumbra. Marvel Studios

Esta primera probada también destacó la conversión de Rogers en el side-kick de Carter, obteniendo con la ayuda de Howard Stark una versión muy parecida al traje de Iron Man, al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Como villano regresa Red Skull, quien amenaza al mundo de Peggy con un monstruoso “campeón de Hydra” al invocarlo usando el Teseracto. Es entonces cuando Peggy debe salvar al mundo, enviando al monstruo nuevamente al espacio y sacrificándose por el bien común.

Entre el reparto que presta sus voces a los personajes se encuentran: Hayley Atwell como Peggy Carter, Sebastian Stan como Bucky Barnes, Dominic Cooper como Howard Stark, Neal McDonough como Dum Dum Dugan, Toby Jones como Arnim Zola, Samuel L. Jackson como Nick Fury, y Stanley Tucci como Dr. Abraham Erskine. Otros actores del MCU se unen a la serie, tales como Jeremy Renner interpretando a Hawkeye, y Ross Marquand como Red Skull.

En el segundo episodio de la serie, estrenado ayer, vemos el universo en donde el rey de Wakanda, T'Challa, se convierte en el Star-Lord, líder de los Guardianes de la Galaxia, reemplazando a Peter Quill, el humano y semidiós que conocemos de la franquicia de James Gunn. En esta versión, T'Challa tiene un impacto más positivo que Quill tanto en el desarrollo de su vida, como su relación con Yondu, líder de los Ravagers, quienes secuestraron a T'Challa en 1988 en vez de a Peter.

Simu Liu se estrena como actor en Marvel, junto a Awkwafina y Fala Chen. Marvel Studios

Gracias a la presencia de T'Challa en los Ravagers, la redención de Yondu llega más rápido que la línea de tiempo principal de las películas, ya que el T'Challa prueba ser una buena influencia en el exasesino a sueldo y su equipo de ladrones. Es así que los Ravagers se convierten en los principales Guardianes de la Galaxia. Pero también, el cambio en el balance del universo hace que otros villanos aparezcan, tales como el Coleccionista, quien más allá de resguardar objetos valiosos de todo el universo como un protector, se convierte en una amenaza al utilizar su riqueza para robar objetos invaluables de diversas culturas galácticas.

Además, el reino de Wakanda sale en busca de T'Challa, utilizando tecnología espacial de punta y tomando las riendas de su pueblo aún sin un líder concreto. El episodio muestra muchos cambios más, sin embargo, se requiere de cierta paciencia para disfrutar la media hora de contenido de cada episodio y entrelazar el universo de “What If...?” con el MCU que conocemos.

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

El jueves 2 de septiembre estrena en salas de cine disponibles Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, la película más reciente de Marvel Studios que sigue la historia de Shang-Chi, un joven superhéroe que experimentará un viaje de autodescubrimiento, enfrentándose al pasado que creía haber dejado atrás cuando queda atrapado en la red de la misteriosa organización de los diez anillos.

Kung Fu, Karate y demás artes marciales son el centro de las habilidades de Shang-Chi. Marvel Studios

La nueva película, que se destaca por sus impactantes secuencias de acción y artes marciales, está protagonizada por el actor chino-canadiense Simu Liu, quien enfrentó el gran desafío de entrenar intensamente en diversas disciplinas de lucha para dar vida al personaje de Shang-Chi.

El reto para el actor que se estrena en Marvel fue crear un arma humana, tomando como referencia la importancia de las artes marciales y las escenas de acción. “También sabía que Shang-Chi no es un personaje que tenga una máscara o un traje de alta tecnología, y eso significaba que iba a ser yo quien hiciera muchas de las cosas. Lo supe desde el primer día y estaba muy emocionado de lanzarme a ello”, confesó el actor en una conferencia de prensa.

Antes de comenzar el rodaje, Liu entrenó en Toronto y Los Ángeles, y al llegar a Sídney para la filmación recibió más entrenamiento de parte de especialistas y artistas marciales de todo tipo. “Literalmente sentí que aprendía de los mejores del mundo. Pasamos por casi todos los estilos de lucha imaginables conocidos por el hombre, incluso los que no aparecerían en la película”, explicó.

¿Algunos de ellos? Kung Fu chino tradicional, Wushu, Hong Chen, Muay Thai, Silat, Krav Maga y Jiu-Jitsu, y también boxeo y pelea callejera. “Shang-Chi no es solo un maestro de Kung Fu. Es un arma humana a la que se le han enseñado todas las formas posibles de matar a una persona. Entonces, en muchos sentidos, su estilo no es específico cuando se trata de una disciplina particular de artes marciales”, apuntó el actor.

Centrado en un mensaje de trabajo en equipo, autodescubrimiento, disciplina y un agudo sentido de hacer el bien, Liu señaló que es una gran responsabilidad “darle vida a este personaje y eso significa más que solo proporcionar un rostro y una voz. Soy muy afortunado de haber tenido mucha gente realmente talentosa a mi alrededor para entrenarme, y luego también tuve mucha suerte de que algunas de las acrobacias salieran bien. Con suerte, lo que ves en la pantalla seré yo haciendo las cosas y recibiendo una patada en el trasero y lanzando los golpes y todo eso”, relató.

'What If...?' presenta la fragilidad del tiempo y espacio dentro del multiverso, y nuevos personajes en el MCU. Marvel Studios

Tras tiempo de entrenamiento riguroso, y junto a sus coestrellas Awkwafina (Katy) y Leiko Wu (Fala Chen), Liu se preparó para hacer justicia a Shang-Chi y adentrar a los espectadores a una faceta nunca antes vista en el universo Marvel.