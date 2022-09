'Bárbaro', la entrada al cine de horror y de rarezas

'Bárbaro' se estrenó el 8 de septiembre en Panamá. Ha recaudado más del $10 millones en EE.UU.

El pasado 8 de septiembre llegó a los cines internacionales la cinta Bárbaro (Barbarian, en su idioma original), y aún sigue dando de qué hablar, ya que esta obra dirigida y con guion de Zach Cregger ('Friends with Benefits', 'Miss March') entra a un espectro diferente del cine de horror, brindando ideas distintas en lo que parece ser un molde clásico, sin embargo, a mitad de ella nos damos cuenta de que realmente no podemos predecir el trabajo de Cregger a un cien por ciento, y que tampoco deberíamos intentar.

La cinta, que empezó como una idea “loca y de tensión” de Cregger, como comentó en una conferencia de prensa internacional donde estuvo presente La Estrella de Panamá, es ahora líder en taquilla dómestica de EE.UU. recaudando más de $10,5 millones en su fin de semana de estreno y alcanzando un 92% de críticas positivas en el sitio especializado Rotten Tomatoes. Al ser su primera obra como director y guionista, Cregger se aseguró de hacerla contar ante la audiencia, y tras múltiples rechazos en Hollywood, obtuvo el “sí” que cambiaría su carrera.

“Ya estaba llegando a preocuparme, cuando escuché de una empresa llamada BoulderLight, dirigida por Raphael Margules y J.D. Lifshitz, y resulta que estaban entusiasmados con mi película y aceptaron producirla”, comentó. De ahí, Lifshitz y Margules llevaron el guion de Cregger a Roy Lee de Vertigo Entertainment, productor de películas como 'The Departed', 'The Ring', 'It', 'The Grudge' y 'The Lego Movie', a quien también le encantó, y accedió a asociarse con ellos para llevar la cinta a los cines.

'Bárbaro' sigue a Tess (Georgina Campbell), una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo y llega en una noche tormentosa a la casa que había alquilado, solo para darse cuenta de que ya tiene un inquilino llamado Keith (Bill Skarsgard). Es en el acto uno cuando conocemos a Tess y Keith, que la película podría parecer “una más” dentro del género de thriller que nos hace “predecir” lo que sucederá cuando una chica joven queda encerrada con un muchacho desconocido en una casa en medio de la nada. Pero Cregger se asegura de hacernos ver que no sabemos nada de lo que pasará.

La cinta sigue a Tess (Georgina Campbell), Keith (Bill Skarsgard) y AJ (Justin Long) en un barrio ruinoso de Detroit.

Para Campbell, el proceso de trabajar con Cregger fue “una oportunidad única” y al unirse Justin Long ('Amor a distancia') en el papel del infame, el director televisivo AJ indicó que “tuve un gran equipo del cual aprender y con el que disfruté en el set”. Campbell ('All My Friends Hate Me'; 'Wildcat') muestra a una Tess moderna, que sabe cómo cuidarse sola y tiene más sentido común que el de muchos personajes en el género de horror, sin embargo, no deja a un lado su humanidad y juega muy bien con su valentía en paralelo con el miedo de AJ y Keith al encontrarse al antagonista de la historia: la “madre”.

Una prueba moral

Pero 'Bárbaro' nos lleva más allá de una historia centrada en un “monstruo”, gravita alrededor de las “banderas rojas” del comportamiento masculino hacia las mujeres en la sociedad actual. La inspiración para esto provino de un libro de no ficción que había leído Cregger, del consultor de seguridad Gavin De Becker, en el que el autor alienta a las mujeres a escuchar la “vocecita en su cabeza que identifica las señales de alerta” en las interacciones con los hombres que la sociedad les “ha alentado a ignorar”.

“Esas banderas rojas a menudo son benignas, cosas como que un hombre te haga un favor que no pediste, o inyectando sexualidad en una conversación estéril, o contacto físico no deseado, incluso si no es sexual”, explicó el director. “Todas estas cosas con las que las mujeres tienen que tener cuidado, que como hombre nunca tuve que considerar porque no vivo en ese paisaje psíquico donde la mitad de la población podría estar mirándome como una presa, me hizo darme cuenta de lo diferentes que son las experiencias de ser hombre en el mundo moderno, y ser mujer”.

Esta es la primera obra de dirección y guion de Cregger tras una década en el género de humor

Con la vista en esto, Creggler crea personajes tanto masculinos benignos, como en el extremo de la “caza” y aquellos en medio, ignorantes –voluntaria o involuntariamente– a las señales de alerta que lanzan sus acciones. En las casi dos horas de proyección conocemos a AJ, un director de series de televisión que acaba de conseguir aprobación para su nuevo episodio piloto, pero una acusación de acoso sexual laboral arruina sus chances de entrar por la puerta grande a la industria. Es entonces que viaja a Detroit y su camino se entrelaza con el de Tess, quien para entonces encarna el carácter de personajes sobrevivientes en películas de acción.

CALIFICACIÓN

LA ESTRELLA: 4.8/5.0 estrellas

“Cregger abre la puerta a un nuevo universo del cine de horror, dejando entrar a la comedia y la humanidad empática en el desarrollo de sus personajes, sin dejar de lado una crítica sobre el camino moral en el que se dirige la sociedad actual.

'Bárbaro' se levanta como una cinta de referencia para próximas entregas del género de terror en los cines internacionales, con estelares como Georgina Campbell, Justin Long y Bill Skarsgard, dejando una huella indeleble en la industria y llevando sus personajes a terrenos frágiles y sorpresivos, en un ángulo positivo”.

Para Cregger, el ADN de la película se centraba en mostrar dos situaciones en paralelo: a la mujer detective y detallista, y al hombre sin consciencia. “Pensé en el segundo capítulo como una respuesta a esta idea. Entonces, si pudiera tener un hombre que es un depredador sexual, que no tiene idea del daño que está causando a las personas que lo rodean, podría llevarlo a través del mismo crisol por el que tiene que pasar Tess. Eso fue interesante para mí. Entonces ambos pasan por el ojo de la misma aguja. Es una prueba moral: Ella pasa, y él falla”, indicó.

Donde el horror y la comedia convergen

Si bien 'Bárbaro' no pareciera ser una cinta donde vayas a soltar algunas carcajadas, al final, en los lugares correctos, Cregger logra ambientar los actos de la cinta tanto en el suspenso como en momentos graciosos que logran tensar aún más los momentos de acción de los personajes –y sin jumpscares inútiles.

Su trasfondo como actor en sitcoms de comedia y cofundar la tropa de comedia de Nueva York, 'The Whitest Kids 'U Know', le da a Cregger una visión única en la creación de mundos y personajes para el horror, sin entrar en cajas prediseñadas ni recurrir a efectos gastados hasta la milésima expresión. Es así como 'Bárbaro' puede ser una buena opción, incluso para aquellos espectadores no muy adeptos al horror, puesto que a diferencia de otras obras del género, no va directamente a sacar sustos aleatorios, sino que cada escena plantea una bola curva de Cregger, haciendo que el desenlace sea aún más extravagante, e incluso, emotivo.

Para el director, 'Bárbaro' es una película de terror, pero la comedia funciona como su aliada: “Ya que tanto la comedia como el terror tratan de estar un paso por delante de la audiencia y zig cuando esperan que hagas zag, la anatomía de una broma no es muy diferente de la anatomía de un susto. Ambos tienen que ver con el tiempo y el tono, por lo que trabajar en series de comedia me preparó bien para tener los sustos en el bolsillo”.

Con la introducción de los antagonistas en una serie de flashbacks a la década de 1980 en la misma ciudad, la historia toma un nuevo giro, sin dar muchos detalles, pero plantando pistas suficientes para captar el hilo conductor de lo que Cregger plantea en la actualidad con Tess, Keith y AJ. En un mundo impredecible se puede tener un gran susto seguido de una gran risa, y con la “madre” (Matthew Patrick Davis) conectamos con un mundo paranormal, pero que no es autoconclusivo sino que queda en el imaginario.

Pero esa no fue una decisión consciente, según apuntó el director: “Primero no quería que esto se sintiera como una comedia; es una película de terror primero. Pero creo que es un gran limpiador del paladar, que puede llevar una gran liberación cuando, después de un susto, se te permite reír, y definitivamente quiero animar a la gente a reír durante esta película”.

Asimismo, la cinta regresa a los pinitos del cine de horror y monstruos con la “madre”, siendo un ente monosilábico que potencia el terror en los personajes, pero también la empatía. “Los monstruos de películas más interesantes son monstruos con los que puedes simpatizar y empatizar”, anotó Cregger. De esta forma, 'Bárbaro' encapsula la comedia, el horror y la humanidad en diversos aspectos, pero que se encuentran entralazados en la realidad del ser humano y la sociedad global actual.

Al levantarse como una de las películas más taquilleras de la semana, 'Bárbaro' y Cregger concretan que el horror y el humor pueden coexistir, sin desmeritar uno al otro, y que la creatividad narrativa es una necesidad innegable en las nuevas propuestas del séptimo arte en todos los géneros. Hay algunos temas sociales que se exploran en esta película, y eso aumenta el interés por revelar aún más lo que puede significar la cinta para el cine actual.

“Si la película genera conversaciones, genial. Pero no quiero que esta película esté demasiado satisfecha consigo misma”, expresó Cregger, “no estoy tratando de ser didáctico. Solo quiero que la gente se divierta. Entonces, espero que sea una montaña rusa. Y creo que lo es”.