VVoy cruzando el puente. Apretada entre la gente. No cabemos y siento que la masa me ahoga, me empuja me hace avanzar. No hay remedio, debo tirarme al rio antes de morir asfixiada por la avalancha que no se detiene, pero que amenaza, sin querer, sofocarme. Siento el calor de sus cuerpos, sus alientos. Siento que lágrimas ajenas empapan mi cabello. Tengo que lanzarme al rio. La única salida. Es ancho, me cuesta ver la otra orilla, pero siento que se achica. Debo saltar, los que vienen atrás me empujan, y con sus gritos y miradas me dicen que no puedo retroceder.

Salí huyendo al asedio de las maras, a la violación, a la prostitución. Me uní a ellos. A los que nos programaron una nueva vida. Contaron que había un país donde todo es dorado, nada más entrar y las puertas se abren y todo resplandece. Caminé, me uní a gente extraña, pero plena de miradas llenas de esperanzas. Me contagié.

Pero, aquí estoy, apretujada, mirando ese inmenso y profundo río que parece esperarme con ansiedad. Y voy, y me llevan, no hay otra salida, una multitud me acompaña, sin querer, con gritos silenciosos, en este rumbo veloz, llevada por la corriente hacia la inmensidad de un mar luminoso, donde, es cierto, todo es dorado.

Todo es dorado

Griselda López

Nació en Guararé, provincia de Los Santos, República de Panamá. Licenciada en filosofía, letras y educación con especialidad en periodismo. Realizó estudios superiores en comunicación social, en ciudad de México. Ex directora de radio y televisión educativa y de Canal Once. Ha sido columnista en diversos periódicos y en la actualidad en 'El Matutino'. Ha publicado cuentos, artículos en revista nacionales y extranjeras. Se ha desempeñado como coordinadora del consejo editorial de la Fundación Omar Torrijos H. y profesora de comunicación social en la Universidad de Panamá. Ha publicado los siguientes libros: 'Piel adentro' (1986), 'Sueño recurrente' (1989) y 'Las capas del tiempo' (2017).