El café me hace recordarte

Es la noche oscura como el café de

las seis de la mañana, bebo el

líquido de tus ojos.

En la tarde,

la curvatura de su espalda se aleja de mí.

Son sus labios mudos los que me agrietan.

Es mi lengua que vuelve a soñar un

peregrinaje hacia su sexo.

El pasado que nos ha unido.

Son sus piernas que me abrazan

al futuro que nos espera.

El polvo de canela de su sudor condimenta

mis sábanas.

Y escucho la risa y la bulla de la

almohada que quiero me despierte

en las mañanas. Su cintura viene

de excursión en mi descanso.

Sus besos me hacen perder

la espera del fantasma del

retorno de la cena.

Amor y dolor como azúcar dan

el toque perfecto al café.

Mi beso al aire viaja kilómetros

solo para tocar sus comisuras.

Dejó el cepillo.

Todo me recuerda a ti,

y al recordar lanzo la taza solo

para expresarte.