La única mujer que puede ser

es la que sabe que el sol para

su vida empieza ahora

la que no derrama lágrimas

sino dardos para

sembrar la alambrada de su

territorio

la que no comete ruegos

la que opina y levanta su

cabeza y agita su cuerpo

y es tierna sin vergüenza y

dura sin odios

la que desaprende el alfabeto

de la sumisión

y camina erguida

la que no le teme a la soledad

porque siempre ha estado sola

la que deja pasar los alaridos

grotescos de la violencia

y la ejecuta con gracia

la que se libera en el amor

pleno la que ama

la única mujer que puede ser la

única

es la que dolorida y limpia

decide por sí misma

salir de su prehistoria.