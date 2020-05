Cuando el Pentágono finalmente tomó la difícil decisión de hacer público lo que llevaba tiempo ocultando al país y al mundo, como el más hermético de los secretos, miles de personas de alguna manera ya sabían de la existencia de los llamados extraterrestres, más allá de explicaciones baladíes y no pocas veces ridículas.

Cómo no saberlo, si durante siglos, en muy diversos sitios y circunstancias, la humanidad había experimentado, en pequeños núcleos, toda suerte de avistamientos, reportes de encuentros furtivos y hasta abducciones, con o sin retorno, sobre los cuales escribían libros fantasiosos algunos de los supuestamente plagiados.

Así, durante años prosperaron obras de ciencia ficción de todo tipo, que pocos lectores tomaban como sucesos reales, pero disfrutaban. Igual ocurría con numerosas películas de efectos especiales que cada tanto tiempo prosperaban. Siempre hubo personas impresionables dispuestas a creer o confirmar ancestrales creencias.

Hasta que ahora, en 2020, ante la innegable oleada de ovnis que aparecen cada tanto tiempo y se alinean, salidos de una inmensa nave nodriza que permanece en la retaguardia en los cielos de Estados Unidos, Rusia, China y algunas naciones europeas, resulta imposible ya negar la realidad, aunque no se comprenda su naturaleza. Definitivamente no estamos solos en el universo, lo anunció hoy el Pentágono al mundo antes que lo hicieran otros países, sin entrar en detalles que sin duda ignoran, con lo cual no han hecho más que sembrar mayor ansiedad entre la gente.

Hizo una pausa en la grabación, y continuó:

“Yo que llevo años trabajando con sus altos mandos, al igual que otros hermanos también lo hacen en varios países líderes, sé muy bien que los militares y estrategas del mundo no tienen idea de qué está pasando, y mucho menos de cómo resolver esta invasión inaudita sin una guerra nuclear imposible de ganar. En realidad, están pasmados. Y sí, por supuesto, a eso hemos venido, a invadir este planeta. Han de saber que llevo muchísimos años infiltrado entre ustedes, conviviendo, pero aunque también somos humanos, habitamos cientos de pequeños planetas de otras galaxias y estamos mil veces más adelantados en todo sentido que ustedes.

Lamentablemente, por más que hemos desalinizado hasta el agotamiento nuestros escasos mares, nos hemos ido quedado sin agua. Solo queda en el universo conocido, el agua que aún existe en este planeta hermano, el último en que nació la vida. Por eso hemos tenido que emigrar. Por eso estamos aquí, ahora de forma masiva, esta vez para quedarnos. Conociéndolos, y conociendo a los míos, les aseguro que la convivencia es imposible. Primará la ley del más fuerte. Habiendo trabajado en puestos de confianza primero en la CIA, luego en la NASA y ahora en el Pentágono, les garantizo que la mejor tecnología terrícola en nada se compara con la nuestra. Somos humanos, sí, y existimos en el vasto universo desde el inicio de los tiempos, pero nuestra evolución ha sido mucho más veloz y completa que la de ustedes. Dominamos la telepatía, la telequinesis y la teletransportación, entre otros fenómenos que en este planeta se consideran paranormales, y a veces hasta cosa de charlatanes. Además, somos longevos porque con el tiempo hemos logrado controlar, e incluso eliminar, algunas de las principales enfermedades terminales. Todo eso somos y seguiremos siendo una vez nos apropiemos de su agua.

Será fácil vencerlos si damos el primer paso. De inmediato le haré llegar la convenida señal a la nave nodriza principal ...”.

No puede seguir: una bala furtiva destroza el amplio ventanal de su sala, y en seguida hace estallar su cerebro.

Panamá, 3 de mayo de 2020.

La grabación

Autor

Enrique Jaramillo Levy

Colón, Panamá, 1944. Cuentista, poeta, ensayista, profesor universitario, promotor cultural, editor.

Fundador y director de la revista cultural 'Maga' y del diplomado en Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá.

En 2005 ganó el Premio Nacional Ricardo Miró por los cuentos de 'En un instante y otras eternidades' (2006); y en 2009 los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango, Guatemala, por los cuentos de 'Escrito está' (2010).

Entre sus libros recientes encontramos 'Sinestesia. 100 Minicuentos' (Uruk Editores, San José, Costa Rica, 2016), 'Palabra de escritor' (ensayos, Panamá, 2016) y 'Cerrar los ojos no es una opción' (el duende gramático, 2019).