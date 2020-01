Panamá: cuna de la 'tercera civilización'

Tratar de definir quién es el verdadero panameño es un asunto que suele desatar apasionadas discusiones.

Más allá de cualquier opinión personal, creo que debemos tener presente que la grandeza de este país radica en su gente, su variada composición étnica, racial y multiculturalidad, producto de nuestra posición geográfica, y sitio de convergencia entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste.

En Panamá se materializa, como en muy pocos otros lugares del mundo, ese concepto de “raza cósmica” que esgrimiera el filósofo mexicano José Vasconcelos, a la que definía como la mezcla del amerindio, del blanco europeo, el negro africano y el asiático, resultando en un ser de equilibrio espiritual e intelectual. Esta es la antítesis de la teoría de la supremacía de la raza blanca.

Quisiera presentar en este escrito una muestra de ese enorme número de panameños nacidos en este rincón, gente excepcional de orígenes étnicos variados, o de padres extranjeros. Algunos de ellos tuvieron que salir del país en busca de oportunidades para mostrar su talento, pero siempre, esa forma de entender el mundo, producto de la multiculturalidad nuestra, fortaleció su visión y la riqueza de sus contribuciones.

Laffit Pincay jr.

Laffit Pincay jr.

Nació en Panamá, producto de una familia de origen diverso. Ganó el Derby de Kentucky en 1984, así como muchísimas otras prestigiosas carreras a lo largo de 40 años. Batió el récord mundial de más carreras ganadas en manos de Willie Shoemaker al alcanzar su victoria 8,834 en Hollywood Park. Se retiró con 9,530 victorias en 2003, tras sufrir una caída, con fama de “corsario de las pistas”. En seis ocasiones fue distinguido como el Mejor Jinete de Estados Unidos, otorgándosele el Premio Eclipse. Hoy día sigue siendo el jinete más laureado de la hípica norteamericana.

Alfonso Panama Al Brown

Alfonso Panama Al Brown

Nació en Colón en 1902. También era afrodescendiente. Fue el primer latinoamericano en coronarse Campeón Mundial de Boxeo, reinando entre 1929 y 1935. Combatió unas 40 veces alrededor de Europa entre París, Madrid y Londres, además de Nueva York, Montreal y Panamá. Fue extremadamente popular en Europa, donde reinó a la par de Josephine Baker, codeándose con la crema y nata de la sociedad francesa. Se retiró con 135 victorias (61 ko), 18 derrotas y 13 empates, sin sufrir ningún nocaut. Registró una de las hazañas más impresionantes de los anales del boxeo: en 15 segundos noqueó a su rival, después de propinarle el primer golpe. Es considerado el quinto mejor peso gallo de toda la historia del boxeo.

Panamá: cuna de la 'tercera civilización'

Luis Russell

Nació en Bocas del Toro en 1902, en una familia afrodescendiente, y emigró a los 17 años a Estados Unidos. En Nueva Orleans se convirtió en uno de los precursores del jazz. Se desempeñó como pianista, compositor, cantaautor, arreglista y director de su propia banda durante los años 20 y 30. Se le atribuye haber descubierto e impulsado la carrera artística de la estrella Louis Armstrong, a quien acompañó a tiempo completo entre los años 1935 a 1943. Su banda causó un impacto cultural enorme en Estados Unidos, siendo considerada en 1929 la máxima sensación. Estremeció a Nueva York al instalarse profesionalmente en Harlem, directamente desde Chicago. Su éxito fue arrollador. Trabajaba los siete días a la semana en los más prestigiosos clubes de jazz. Mantuvo toda su vida una sólida amistad Armstrong, a quien le fue traspasada la orquesta a su nombre, manteniendo Russell no obstante su puesto como arreglista musical.

Luis Argumedes

Luis Argumedes

Popularmente llamado “Camilo Azuquita”. De origen multirracial. Introdujo la salsa en Europa, al arribar a Francia en 1979, después de una carrera estelar en Puerto Rico y Nueva York durante las décadas de los 60 y 70, alternando con Cortijo, Tito Puente, la Sonora Matancera y otros famosos grupos musicales. Hoy todavía permanece activo como cantante y compositor salsero, siendo reconocido oficialmente por los Records Guinness como el Pionero de la Salsa en Europa.

Miguel Barcasnegras

Miguel Barcasnegras

Conocido como “Meñique” o “el Superman de la Salsa” por ser como un “vino añejo”, con más de 70 años de carrera como cantante. Pertenece al reducido grupo de soneros sobrevivientes, todavía activos, de la época Dorada de la Salsa, a inicios de los 70. Fue cantante estelar de las orquestas de Kako Bastar, Charlie Palmieri, Willie Rosario y Tito Puente, con quien formó una dupleta trotamundos, que recorrió con gran éxito Europa, Latinoamérica, Tanzania, Japón y Hong Kong.

Rod Carew

Rod Carew

Sus padres eran de origen afrocaribeño. Embarazada de nueve meses, su madre subió al tren que recorría la ruta de Panamá Colón. Eran los tiempos de la segregación y su madre viajaba en los últimos vagones, correspondientes a los afrodescendientes o panameños. Mientras que pasaba por el pueblo de Gatún, en la Zona del Canal, nació con la ayuda de un doctor llamado Rodney Cline. En su primer año en las Grandes Ligas fue declarado el Novato del año (1967), llegando a participar en 18 Juegos de las Estrellas. Su carrera en las Grandes Ligas se extendió durante 19 años, tiempo en que logró conquistar siete veces el título de mejor bateador. Fue elegido como el Jugador más Valioso de la Liga Americana en 1977, al batear un promedio de 388, el segundo promedio más alto en toda la historia de Las Grandes Ligas de Béisbol . Es el único latino que ha logrado el mérito de que su número 29 se retirara de los dos equipos que militó, los Minnesota Twins y Los Angels. Es miembro del Salón de la Fama. Se retiró con un alto promedio de bateo en 328.

Víctor Nicolás Paz Solanilla

Mejor conocido por todos como “Vitín Paz”, fue el trompetista más cotizado en el firmamento musical de Nueva York a lo largo de varias décadas. Acompañó a la banda de Tito Rodríguez, así como a la Lupe, a Celia Cruz, a Eddie Palmieri, Ismael Rivera, La Fania All Stars. Logró el anhelado “crossover musical” al acompañar por todo los Estados Unidos a artistas renombrados como Frank Sinatra, Diana Ross, The Jackson Five, Nat King Cole, James Brown, y otras estrellas más.

Mariano Rivera

Mariano Rivera

Un largo viaje, desde pescador en Puerto Caimito a la más grande fama en Estados Unidos y el mundo. Considerado el mejor cerrador de todos los tiempos de las Grandes Ligas, por su estelar carrera con los Yankees de New York. Jugó durante 19 temporadas, obteniendo cinco anillos de Series Mundiales (96, 98, 99, 2000 y 2009).

Fue seis veces escogido como el Mejor Relevista del Año así como el Mejor Cerrador del año del 2004 al 2006, lo que repitió en el 2009. Fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del año 2009. Posee igualmente el récord de más juegos salvados, (602).

Ha sido el único jugador elegido por votación unánime con el 100% de los votos a su favor para ser incluido en el Salón de la Fama en Coopertown.

Con esta lista, y sin tomar en cuenta cientos de otros panameños distinguidos por sus aportes, creo haber demostrado que Panamá es cuna de una Tercera Civilización, de gente distinta y diferente, excepcionalmente competente, hecha “con otro molde”. Somos indudablemente la raza cósmica, de la cual hablaba Vasconcelos.

Rubén Blades

Rubén Blades

Su madre era cubana y su papá, panameño. El Poeta de la Salsa inició su trayectoria artística con “Los Salvajes del Ritmo”. En 1970 lanzó el LP De Panamá a New York, con la orquesta de Pete Rodríguez. Formó parte de la orquesta de Ray Barreto, integrando tiempo después el conjunto musical de Willie Colón, con quien, al estilo del binomio genial de John Lennon y Paul McCartney, revolucionaría la salsa. Juntos grabaron el LP más vendido en toda la historia de la salsa, Siembra, de línea filosófica, y poética, alcanzando sucesivamente el mayor récord de asistencia en el Madison Square Garden para un concierto de música latina. Este ícono mundial de la salsa es reconocido no solamente por su salsa intelectual, sino también por su polifacética entrega como compositor, actor, abogado, político y activista. Ha recibido 13 premios Grammy en su prolífica carrera musical.