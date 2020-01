El fenómeno Freddie Mercury, del rock al regazo de Dios

Iniciamos este recorrido sonoclipsiano, desde mi tierra adoptiva, Panamá, trazando la trayectoria de Freddie Mercury con sucesos que dibujan la grandeza de un genio de la música.

¿Sabías que Freddie Mercury con Queen, compuso Rapsodia Bohemia en su grabación original del 75, sin remix ni nuevas versiones?, llega tres veces al primer lugar mundial en intervalos de 20 años durante siglos diferentes, 1975; 1991 y 2018 respectivamente, otras, en solitario ya que en Barcelona, España, cada día Mercury sonaba con su voz a las 7:00 pm. Cada día del año, todos los años desde 1993 en la plaza principal despide al sol y da paso a la noche, en la Rotonda Principal.

Tras el lanzamiento de la película lanzada en 2018, sobre la vida de Mercury, (Bohemian Rapsody), logra batir otro récord con este tema, donde realmente solo hay 2 minutos de rock en una canción de 6. Queen rompe los récords de taquilla en la categoría de musicales (Biopic), esta vez en la pantalla grande. El actor Rami Maleck quien lo encarna, logra el Óscar y el Emmy, así mismo, traspasando la barrera del tiempo y las nuevas plataformas como, YouTube y Spotify, donde hace 3 meses se registró más de 1 billón de visitas y bajadas imbatible para una canción de 1974.

En Panamá, un musical biopic jamás se mantuvo 8 semanas llenando todas las salas en cartelera siendo su mayor frecuencia adolescentes y niños. Netflix, la nueva plataforma de comercialización, concentra esfuerzos para tener en su repertorio la película de Mercury, a pesar de no ser una excelsa cinta, logra atraer a las nuevas generaciones, dando paso a 20 años de música opaca; el buen ciclo anterior, inicia en los años 70 y termina en el 96.

Queen generó de nuevo lo excelso en los oídos e intelecto de billones de la nueva generación, los millennials.

La compleja, atormentada y desmesurada genialidad musical de Mercury, permitió que sin ser español, ni inglés por nacimiento cerrara post morten dos olimpiadas, Barcelona 92 y Londres 2012. Con su irreverente estilo aunado a sus convicciones, se permitió rechazar las portadas de las revistas Billboard y Rolling Stone; éstas le exigían retratarse sin el grupo Queen, lo cual Freddie no aceptó, en consecuencia fue vetado en 2 oportunidades en los Estados Unidos y una tercera vez, por su video "I want to break free", donde él, se representa así mismo con una vida de excesos y bisexualidad.

Siguiendo este camino de un versátil de las artes, Mercury fue el primero en autofinanciarse, a pesar de estar en la posición número uno con el álbum The Game y realizar una gira en México y tres países de Sudamérica, Caracas/Venezuela, siendo hasta hoy el único grupo de la historia en llenar cinco poliedros (ícono de infraestructura para conciertos), a pesar de que las dos últimas presentaciones fueron suspendidas por decreto debido a la muerte del gran líder político democrático y expresidente, Don Rómulo Betancourt.

También llenó estadios de fútbol durante siete fechas consecutivas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y dos fechas seguidas en Sao Paulo en el Morumbi. En México, fue un fracaso debido al comportamiento de un público de escasa cultura en el género.

Este grande entre los grandes, fue el primero en atravesar la cortina de un país comunista y tocar libremente en Hungría, en el año 1986. Fue el último cantautor, creador e intérprete de una obra operática completa en siglos, creada y cantada con Monserrat Caballeé.

Entre otras tantas conquistas, obtuvo el voto como el mejor cantante y grupo del mayor festival pago de todos los tiempos Rock in Rio 85, donde estuve con mis colegas Ramón Mata, Alfredo Escalante, Julio César, Tercero Venegas, entre otros, transmitiendo en vivo a toda América con RCR 750.

De forma mágica, la canción We Are The Champions, ha cerrado desde el año 82 como himno en España, todos los mundiales de fútbol FIFA , e igualmente en la MBA, MLB y NFL sin contar todos los campeonatos internos de los países en más de 230 deportes.

Rapsodia Bohemia fue votada por el público y artistas como la mejor canción pop rock de todos los tiempos en las tres encuestas serias de este medio, Vh1 BBC y Youtube, donde se destaca que cada 3 minutos We Will Rock You, suena en algún lugar del mundo.

Continuando esta cadena de eventos y sucesos viajando hacia la época posterior a su muerte, tras siete meses de su desaparición física se realizó el mayor homenaje a artista alguno, donde participaron Metallica, Robert Plant, Elton Jon, Guns and Roses, Seal, U2, Zuchero entre otros íconos de íconos. Dicho evento fue transmitido por televisión de señal abierta, en vivo. Según MTV, el mejor tema de los 90 fue creado en su honor, November Rain de Guns and Roses.

En su genialidad vanguardista y sin planificarlo, junto a un joven llamado Simon Philip, quien a la postre seria el creativo de American Idol, con él como un asistente, surgió el primer vídeo clip con sentido de ese formato y se dio inicio a este género audiovisual; Freddie es una de las únicas estrellas del rock en no radicarse jamás en U.S.A., de hecho solo realizó 2 giras, una de inicio en los 70s y otra corta en el 82 donde los vi por primera vez en New York.

Mercury, como asistente de tarima de un grupo desconocido llamado Smile, suplanta al vocalista; buscan un bajista y crea al Grupo Queen. Un hombre de alma artística con dones especiales quien no estudió música, pero conjugó todas sus notas y formas sin herencia de canto o arte por parte de su familia. Fue el primer y único artista del rock, en ser imagen mundial en Google, Doodle, y Facebook Escogido en Live Aid 85 entre más de 100 excelsos grupos de renombre, la suya fue catalogada hasta hoy 2020 como la mejor presentación corta de todos los tiempos y sin dejar pasar algo de forma fue el primero en mover masas sin vestir a la moda y usar el look desentendido nada de galán o parafernalias. Además cabello corto y peinado.

Cabe destacar que Freddie Mercury fue quien escogió a Brasil, Argentina, México y Venezuela para su gira, en vista de que U.S.A. no tuvo la apertura a su genialidad y vanguardia; diseñó esta táctica venciendo a los entendidos. En ninguno de estos países para el año 81 existían empresas o productores preparados, para sostener shows de tan alto nivel en costos, logística y envergadura.... Es importante destacar que nada es casual, en su última canción como solista titulada En mi defensa, reconoce ser un errante, se confiesa como un ser muy vulnerable, humilde y cierra pidiéndole ayuda a Dios, se encuentra con la esencia de su espíritu, sin la armadura de la fama.

Por imposible que pueda parecer, en 25 años de carrera, 24 números 1 y giras multitudinarias, Queen …… léase bien…..no es mentira, fue nominado solo dos veces al tal premio de una academia norteamericana sin rostros visibles, llamado Grammy y jamás lo ganaron…..Justin Bieber , tiene una colección en sus vitrinas nada de malo, ni personal pero …mejor no sigo.

Retomando el tema denominado En mi defensa, en el cierre de dicha canción al mejor estilo panameño….así cuando tienes todo y no vales nada…pide clemencia dos veces a un ser superior a todo en este plano…. en ese cuerpo famoso, pero prestado... rockero o no …DIOS PRIMERO….

Nos encontramos por aquí... En el próximo viaje. Sigue nuestras coordenadas en @sonoclipsrctv