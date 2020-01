Marán: 'Mi objetivo es transmitir una buena imagen que inspire a otras personas'

El intérprete colombiano se encuentra en el Istmo promocionando su sencillo 'Me Provocas'. Marán, de 21 años, narra sus inicios en la industria musical, comparte su postura sobre las letras en el género urbano y habla de la nueva cara de su país

Steven Giraldo Restrepo (Medellín, Colombia, 1998) conocido artísticamente como 'Marán', cuenta que desde hace dos años incursionó en la industria musical. En esta ocasión visitó Panamá para presentar su sencillo 'Me provocas'. “Muchas veces nos cohibimos y no nos atrevemos a expresar nuestros sentimientos con la persona que nos gusta. Mi canción invita a dejar los miedos atrás”, expresa.

El artista urbano incursionó en la música hace tres años. Larish Julio | La Estrella de Panamá

El sencillo cuenta con un video disponible en las plataformas digitales y suma más de 4 mil visitas en YouTube. Con respecto a la composición de la letra, detalla que le tomó una semana y la realizó junto a su productor Pipe Flores.

Para el joven intérprete la mayor inspiración al momento de componer son las mujeres y su entorno, “ahí surgen buenas historias, que puedo contar a través de la música”, asegura.

Perspectiva y estilo

Las letras en el género urbano siempre han estado en el ojo de la tormenta por los contenidos explícitos. Y aunque no lleva mucho tiempo en la industria, Marán comenta que quiere enfocar su carrera en temas aptos para todo público. “Mi objetivo es transmitir una buena imagen que inspire a otras personas. No es correcto reflejar actitudes de rebeldía porque no contribuye a la sociedad”.

Con respecto a las letras opina que “algunos temas son bastante fuertes en el género urbano, pero respeto lo que hacen mis compañeros. Cada quien es libre de elegir lo que quiere ofrecer a sus fanáticos”.

Es la primera vez que Giraldo expone una de sus canciones internacionalmente; antes, comenta, había presentado dos sencillos en su localidad.

El cantante colombiano afirma que el género urbano es muy competitivo, pero esto no lo detiene. “Estoy formándome como un artista integral. En estos momentos me encuentro en clases de inglés, técnica vocal, piano, baile y guitarra”.

En cuanto a su referente menciona que J Balvin “es un artista que compone letras para todas las edades y ha triunfado. Eso me parece muy admirable. Quiero llegar a superar el nivel de mi compatriota. Mi objetivo es dejar un buen legado y una carrera bien formada”, asegura.

Con respecto a su imagen, el reguetonero manifiesta que mantenerse a la vanguardia es lo más importante. “Me gusta la diversidad de colores y los relojes. No soy fanático de los 'bling, bling' (collares), no me gusta lucir los pantalones abajo de la cadera (ríe). Soy fashionista”.

Sustenta que su amor por los animales es indudable y lo ha querido plasmar en su piel “Tengo tatuado un tigre y un águila. Para mí el significado del tigre es trabajo, esfuerzo y dedicación. También tengo el calvario de Jesucristo en mi antebrazo”.

Anécdotas

Al inicio de su carrera comparte que se denominó Steve joya “es una combinación muy rara, que al final sentí que no me funcionó. Buscando otro nombre que fuera más llamativo, seleccioné 'Marán', que está inspirado en mi madre y en la virgen María”.

El cantante de 21 años cuenta que se crió en uno de los barrios más peligrosos de Medellín, la Comuna 13. “Google registra historias impactantes. A mí y a mi familia nos tocó ver asesinatos, cabezas colgando. Fue una época muy violenta. En esta zona llegamos a un punto donde los jóvenes no quisimos seguir estos pasos. Cuando decidimos romper con ese ciclo, esto nos llevó a convertirnos en artistas, pintores y ahora nuestra ciudad es una de las más culturales del país”.

Marán hace hincapié que su mayor fortaleza para no dejarse influenciar por un ambiente rodeado de malas prácticas fue el amor por la música y los buenos valores que aprendió en su hogar. “En ese entonces era fácil tomar el camino de la violencia, pero mi mamá siempre estuvo guiándome hacia el amor por el arte. Eso me alejó de tomar malas decisiones y gracias a Dios estoy aquí ”.

Antes de culminar la amena charla, el chico de Medellín bailó e interpretó varias estrofas de 'Me provocas' que cantará este sábado 18 de enero en 'Rooftop Pantera, junto al autor de 'Ni Gucci, Ni Prada', el panameño Kenny Man.