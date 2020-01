Más claro ¡imposible!, también es claro que tanto la educación como el conocimiento acerca de la historia y la cultura, además del aprendizaje constante a través de la lectura, son factores que reducen las probabilidades de posponer el éxito en tu vida.

La pregunta del millón es: ¿Qué lees? Porque no todo lo que está en un papel (o en una pantalla) es educativo o relevante para tu vida profesional o personal.

En la mayoría de los casos, las redes sociales no son el medio idóneo para encontrar una lectura que te ayude a crecer o crear, en ellas solemos encontrar cada vez más bochinches, contenido vano o destructivo para la sociedad y el entorno.

Es triste y frustrante observar en las aulas universitarias que la mayoría de los jóvenes que tienen todos los privilegios del mundo para aprender, desaprovechan cada segundo de su valioso tiempo en chateaderas insulsas, conversaciones vanas y selfies para aparentar lo que no son, y llegado el momento de estudiar o investigar a conciencia, solo hacen copy and paste de lo que bien podría ser su peldaño al éxito sin ni siquiera detenerse a leer lo que están copiando.

Aprender a leer es un privilegio. El problema es que la mayoría no lo aprovecha leyendo de forma habitual ni buscando las fuentes correctas de información.

Apuesto, amigo lector, que dentro los 5 primeros propósitos de las famosas listas de cada año, podrán estar: bajar de peso, ir al gimnasio, viajar, y aclaro, no está mal… pero leer más, dudo que esté dentro de esas listas.

Eres lo que lees

Cada vez más vemos un hecho obvio: gimnasios a reventar; sin embargo, las bibliotecas, librerías o museos en su mayoría son un himno a la soledad y en algunos casos, estuvieron obligadas a cerrar por falta de clientes o visitantes.

Lao-Tse decía: “Un viaje de mil millas empieza con un paso” y el hábito de la lectura, empieza con un libro, y te aclaro, el aprendizaje nunca agota la mente.

Le dicen a alguien gordo y corre a levantar mil pesas, pero le dicen a alguien ignorante y no agarra un solo libro. Y aclaro, la palabra ignorancia no es un insulto, simplemente hace referencia al hecho de desconocer sobre algo en particular.

Benjamin Franklin decía: “Ser ignorante no debería darte vergüenza, lo que sí debería avergonzarte es no tener la voluntad de aprender”.

“Adquirir el hábito de la lectura y rodearnos de buenos libros es construirnos un refugio moral que nos protege de casi todas las miserias de la vida y recuerda esto, amigo lector, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia”.

Un buen libro puede ser una experiencia increíble. Te enseña acerca de las cosas más allá de tus horizontes diarios, te conecta con las mentes más brillantes y puede crear personajes tan reales que parece que los conoces.

Actualmente el acceso a la información es ilimitado. La mayoría de nosotros tenemos el privilegio de leer los libros que deseemos, incluso de forma gratuita.

Como hecho comparto este dato: Aquellos países donde la educación y el aprendizaje en general están dentro de las listas prioritarias y son temas de Estado, tienen índices bajos de delincuencia y corrupción, es más, algunos de estos cerraron sus cárceles por falta de inquilinos.

¿Cuántos libros crees que has leído hasta ahora? ¿Cuántos libros crees que podrás leer a lo largo de toda tu vida?

Supongamos que empiezas a leer por hábito 1 libro por semana, estarías leyendo aproximadamente 52 al año, a tus 85 habrás leído más o menos 4,420 libros. Imagina si pudieras leer 100 libros al año.

Si piensas llegar a algún destino especial en la vida, tienes que leer muchos libros, revistas, artículos, ensayos, poemas, investigaciones y noticias.

Nadie consigue el éxito de la nada y quienes han elegido el camino fácil caen duramente, y para acabar de rematar, ese hecho queda registrado en algún libro, artículo o noticia.

Estoy consiente de que el hábito de lectura es caro, pero, ¿cuánto dinero te gastas en cosas que no necesitas? Te sorprenderías si te digo que con lo que gastas mensualmente bien podrías tener al menos dos libros durante ese mismo periodo que perfectamente pueden servirte en tu desarrollo diario.

Los libros son como espejos: mirándonos en ellos descubrimos quiénes somos… la pregunta es ¿qué lees?