MV Caldera presenta 'Mi tierra'

“Quiero volver para enseñar lo que aprendí al emigrar, porque sí valió la pena haber nacido allá”, dice MV Caldera a través de 'Mi tierra', el nuevo sencillo de la cantautora que salió al mercado el pasado 27 de febrero, como parte de los temas que forman su próxima producción discográfica, cuyo lanzamiento está previsto para este 2020.

El single es la apuesta musical más reciente de la artista. Una historia que recuerda la añoranza y el deseo de reencontrarse con sus raíces.

La intérprete ha compartido con artistas como Marc Anthony, Rubén Blades, Diana Ross, Pedro Capó. Cedida

Desde Nueva York, la intérprete que ha compartido con artistas como Marc Anthony, Rubén Blades, Diana Ross, Gypsy Kings, Juan Gabriel, Rosana, Pedro Capó e Ilan Chester, le rinde honor a la fuerza de los migrantes a través del tema en el que participaron músicos como Osman Antunez en la percusión, Nano y Héctor Silva en el cuatro y el bajo, Leslie Pozo en el trombón, Alfonso Cayo en la mezcla y Henderson Olivares en el máster.

“Tengo la convicción de que el camino es mezclar tus raíces y conectarlas con lo que haga bailar y sentir emociones, en mi caso, hago música con fusiones”.

Con una voz potente, María Virginia Caldera estuvo en la lista de los Latin Grammy 2018 en la categoría de Productor del año, con su álbum Segundo piso. También fue nominada en los premios Pepsi Music VII edición, en las categorías Álbum del año y Artista del año.

“A los venezolanos nos ha tocado salir de nuestra zona de confort, nos despojamos de todo y empezamos a descubrir cosas nuevas que nos llenan de felicidad”, dijo la artista.

Durante una entrevista con La Estrella de Panamá, la cantautora aseguró tener la convicción "de que el camino es mezclar tus raíces y conectarlas con lo que haga bailar y sentir emociones".

“En mi caso hago música con fusiones: a la gaita y el calipso los llevo en mis composiciones. El compromiso es incluir nuestra música en los diferentes géneros que se desarrollan en el mundo; al que le guste el jazz que tome un poco de la onda nueva de Aldemaro Romero, un poco del quinteto Contrapunto, un bambuco zuliano con música brasileña, un chimbangle de San Benito con funk. Son mezclas que con una dirección creativa permitirían lograr cosas extraordinarias”.

Para la artista emergente, la meta es “seguir mostrando de qué estamos hechos. No solo en un Miss Universo, sino presentar la diversidad y riqueza de nuestra música”.

MV Caldera recordó haber empezado desde niña en festivales y castings televisivos hasta prepararse formalmente en la carrera musical. “Armé una banda llamada Tensión Libre, con la que obtuve los primeros reconocimientos en mi país. Luego me lancé como solista y obtuve el séptimo lugar en el top 100 de MTV Latino y fui llamada por el canal para visitar la sede en ciudad de México. Allí empezó un camino que me dejó un gran sabor de boca”.

Desde hace casi una década reside en la 'Gran Manzana', donde se formó como ingeniera de sonido y vocal coach, con un máster en composición. Desde allí decanta su pasión por la cultura musical, sin temor a las exigencias y demandas de un nuevo mercado.

Voces hispanas

'La duda', es el tema que en 2017 unió las voces y experiencia del maestro Rubén Blades y la artista. Una pieza tropical y fresca, con los ritmos bailables de la percusión, que fue parte de una producción de siete canciones en la que la cantautora mantuvo una línea de pop latino.

“Con Rubén tengo una bonita amistad. En aquella ocasión nos encontramos en Nueva York y le propuse grabar un tema juntos para mi disco 'Segundo piso', que salió al mercado hace dos años”, citó.

“Escribí ese tema junto a Ricardo Portillo y la música fue del arreglista y compositor Baden Goyo. Una experiencia increíble. Me quedó un amigo y mentor para el resto de mi vida”, confesó la cantante.

Relató que además de grabar el tema juntos, “fue una joya trabajar con él, que admira tanto a mi generación, nos escucha y aprende mucho de todos nosotros”.

Empezar de cero

Desde hace varios años, MV Caldera emprendió vuelo lejos de su país natal. Y si bien dibujar una nueva historia desde cero, es una tarea difícil, la resiliencia se convierte en un elemento clave. “Si algo no salía bien, me levantaba y seguía buscando la manera; al principio el idioma, la cultura y el frío invernal me afectaron mucho. Fui haciendo mi nombre con pequeños conciertos, a los cuales asistían pocas personas, hasta que comencé a atraer público de otras nacionalidades, lo cual me enamoró”.

Y precisamente “es lo que más amo de esto, a los que no hablan mi idioma, solo los hago bailar explicándoles de qué va mi música. Ha sido una experiencia increíble ver cómo a cada concierto llega público de todos lados”.

El video de 'Mi tierra' está disponible en plataformas digitales como Youtube.