Pese a la lucha, prevalece la violencia y el feminicidio

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por muchos años la comunidad femenina estuvo regida por antiguas ideologías que imponían reglas que limitaban su participación dentro de la sociedad.

La OPS señala que una de cada siete (14% a 17%) mujeres de 15 a 49 años en Brasil, Panamá y Uruguay sufre de violencia. Shutterstock

Para erradicar esta y otras problemáticas, grupos feministas, organizaciones e instituciones se han unido a una batalla por la igualdad. Sin embargo, aún prevalecen males como la violencia, el maltrato y el asesinato que afectan a miles de féminas alrededor del mundo. “Estuve casada con mi esposo por más de 15 años. Los gritos se volvieron parte de nuestra cotidianidad. Los maltratos verbales no cesaron. Esta situación era cada vez más difícil, no quería que mis hijos presenciaran las disputas que tenía con su padre, pero todo cambió cuando las palabras no le fueron suficientes, llegó casa una noche y me pegó sin razón alguna, en ese momento entendí que estaba mal y no podía creer hasta qué punto había permitido que esto fuera parte de mi vida. Recuerdo que me sequé las lágrimas y me presenté ante las autoridades: lo denuncié, posteriormente me divorcié de él”, cuenta Estela Gutiérrez, quien solicitó a este medio la reserva de su identidad.

En Panamá, la violencia doméstica es uno de los delitos más frecuentes. El Ministerio Público (MP) reportó un aumento de mil 303 denuncias de violencia doméstica entre enero y octubre de 2019 en comparación con el mismo período de 2018. Las estadísticas apuntaron que el año pasado se contabilizaron 14 mil 299 denuncias, mientras que en 2018 la cifra era de 12 mil 996.

Estela, aunque ya han pasado muchos años, asegura que no está arrepentida de la decisión que tomó. “Gracias a Dios me llené de fuerzas y rompí con ese ciclo que estaba acabando con mi vida. Solo puedo decir que hice lo correcto. Mi mayor deseo es que otras mujeres se armen de valor y no se queden calladas. No permitan que el miedo las domine y olvídense de las críticas”.

No todas las mujeres corren con la misma suerte que Estela, hay quienes han sido silenciadas para siempre. En 2019, en el territorio nacional se registraron 20 casos de feminicidios, el mismo número que en 2018, pero las muertes violentas de mujeres subieron un 57.8% al pasar de 19 a 30 casos, según estadísticas del Ministerio Público.

La Ley 82 del 24 de octubre de 2013, al ser una ley integral, adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y sanciona los hechos de violencia.

El Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) lanzó el año pasado la campaña “A todos nos toca prevenir el feminicidio y la violencia doméstica”, con el fin de que más organizaciones e instituciones se sumen a la lucha.

Hay quienes desconocen lo que se debe hacer al momento de sufrir alguna agresión. A continuación los contactos de entidades que se encargan de gestionar estos casos. Puede aproximarse a las corregidurías más cercanas, al centro de Recepción de Denuncias (DIJ), teléfonos: 507-3493/507-3498, al centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público: 507-3498 (24 horas); los juzgados nocturnos: teléfonos 517-9500/517-9523; las Fiscalías Especializadas en Asuntos de Familia y el Menor: teléfono 225-8826; la Policía Nacional, y en el caso de Darién, acercarse al Servicio Nacional de Fronteras.

Detrás de la agresión

“A través del tiempo se ha generado un discurso de diferencia entre hombres y mujeres; en ese sentido se establece una sociedad de tipo patriarcal que le da ventaja a los hombres sobre las mujeres en distintos aspectos de la vida. A medida que las estructuras han ido cambiando y se les han otorgado mayores derechos a las damas, el machismo producido por estos espacios, a través del tiempo, ha generado un choque con los comportamientos que tienen las mujeres en la actualidad. Los varones no están acostumbrados a entender que debe haber igualdad para ambos”, sostiene el sociólogo José Lasso.

“Los agresores presentan características de obsesivos compulsivos, hay

quienes tienen un estilo afectivo paranoico vigilante, incluso existen los

pasivos agresivos y los narcisistas”,

LUIS BERNAL

PSICÓLOGO

“El rol que tiene la mujer hoy día, no es tan diferente a lo que el hombre ha desempeñado desde siempre. Dada esta situación de tipo machista, muchos individuos están reaccionando de forma violenta, lo que se suma a deficiencias en términos de convivencia psicológica que hay en las parejas. Si hay carencia de autoestima, de seguridad, los casos de violencias son más frecuentes”, afirma.

La Ley 82 del 24 de octubre de 2013, sanciona los hechos de violencia hacia la mujer.

Con respecto a los ciclos de la violencia, el psicólogo Luis Bernal explica que esta situación conlleva a que la mujer se mantenga con el agresor. Las etapas de interacciones violentas, asevera, están vinculadas con un incremento de la tensión en las relaciones de poder establecidas. Indica que durante el ciclo, los intercambios son cada vez más tensos y allí es cuando emerge la violencia física. “El hombre, una vez que revienta esa tensión a través de insultos o golpes, el acto siguiente es que baja la intensidad y pide perdón por medio del lenguaje o proporciona obsequios. La mujer entonces va aceptando los actos violentos de su cónyuge porque tiene la esperanza de que cambie su comportamiento”, explica.

Por otro lado, el especialista expone que el agresor utiliza diferentes tácticas para que la persona abusada se quede a su lado. “Pasa que muchas veces proporcionan amenazas de quitarle a los hijos, y de muerte. Dependiendo de la personalidad de la mujer, se va adentrando cada vez más a ese mundo de violencia, o puede salir. Los agresores presentan características de obsesivos compulsivos, hay quienes tienen un estilo afectivo paranoico vigilante, incluso existen los pasivos agresivos, y los narcisistas”.

El experto recomienda tratarse luego de sufrir estos episodios, para que esto no afecte la autoestima. “La confianza de estos pacientes se ve gravemente afectada y necesitan de un tratamiento para recuperar el valor y el amor propio”.

La región

Hay casos desgarradores como el de Fátima Aldrighett, una niña de tan solo 7 años que desapareció el 11 de febrero cuando esperaba a su madre al salir de clases. Una mujer la raptó y días después, a 5 km de su escuela, apareció su cuerpo sin vida con signos de violación y tortura.

En México han sido asesinadas, al menos, 320 mujeres durante enero de 2020, de acuerdo con los datos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público (Sesnsp). En promedio, a diario 10 mujeres mueren de forma violenta en ese país. Las fiscalías estatales apuntan que solo 73 de los 320 asesinatos fueron tipificados como feminicidio.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), indica que 1 de cada 10 feminicidios se comete contra niñas y adolescentes menores de 17 años.

En tanto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la violencia contra la mujer es ejercida por parte de la pareja, siendo una violación de derechos humanos y un problema de salud pública. La OPS asegura que la prevalencia de la violencia física varía entre los países de la región: mientras que este flagelo afecta en algún momento a una de cada siete (14 a 17%) mujeres de 15 a 49 años en Brasil, Panamá y Uruguay, y a seis mujeres de cada diez (58,5%) en Bolivia, en otros países puede afectar a casi el 60% de la población femenina.

Movimientos feministas

Pese a la lucha, prevalece la violencia y el feminicidio

SOCIEDAD

El himno conocido como “un violador en tu camino” y el movimiento #MeeToo han impulsado a cientos de chicas a publicar, a través de sus redes sociales, los testimonios de abusos que han sufrido. Estas declaraciones evidencian los sucesos que marcaron sus vidas. Cuatro mujeres, conocidas como el colectivo de “Las Tesis”, fueron las autoras de este canto que traspasó las fronteras de Chile, donde surgió. Llegó a países como España, México, Francia, Australia, Reino Unido, Argentina, República Dominicana, Colombia y Panamá. “Hago un llamado a la sociedad a la no revictimización de nuestras mujeres y niñas; siempre se destaca que el culpable es quien viola y nunca la mujer violada, ella es una víctima”, manifestó la actriz y activista Gaby Gnazzo quien formó parte del performance. En enero de este año se organizó una protesta en el Ministerio Público por los casos de las muertes violentas en el país. También se han llevado a cabo conversatorios sobre el acoso sexual. Nelva Reyes, dirigente sindical, comentó que el país necesita que se refuerce la divulgación de la Ley 82 del 24 de octubre de 2013, que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y sanciona los hechos de violencia.